باشگاه خبرنگاران جوان -بابائی‌زاده اظهار کرد: در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی شهر قم و با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزها و مصوبات لازم در سطوح مدیریت شهری، استانی و ملی، فرآیند انتشار و فروش اوراق مشارکت سال ۱۴۰۴ به مبلغ مجموع ۳۳ هزار میلیارد ریال به پایان رسید.

وی افزود: بر اساس مجوز صادرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح‌های قطار شهری و سه هزار میلیارد ریال برای طرح‌های اتوبوسرانی قم در اواخر سال گذشته و در چارچوب بودجه سنواتی سال ۱۴٠۴ دولت صادر شد و اقدامات اجرایی مربوط به فروش این اوراق از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم ادامه داد: با توجه به صدور مجوز انتشار اوراق در اردیبهشت‌ماه سال جاری و هم‌زمانی آن با شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از تبعات جنگ های تحمیلی اخیر علیه ملت شریف ایران، فرآیند فروش اوراق نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط با سطح و دقتی بیش از سال گذشته بود که خوشبختانه با وجود پیچیدگی های بیشتر و در مقابل زمان کمتر، با همکاری و همراهی شهرداری قم و تلاش مجموعه‌های دست‌اندرکار، این فرآیند در مهلت قانونی به سرانجام رسید.

بابائی‌زاده با قدردانی از تمامی مجموعه‌های مشارکت‌کننده در فرآیند صدور مجوزها و مصوبات ملی و شهری و نیز مجریان امر جهت انتشار و فروش اوراق مشارکت سال ۱۴۰۴ ، تأمین مالی پایدار را یکی از الزامات اساسی برای استمرار اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و آثار تورم بر طرح‌های زیرساختی، طی سال‌های فعالیت سازمان، در مجموع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت صرفاً برای پروژه‌های قطار شهری قم منتشر شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس ضوابط قانونی، ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق توسط دولت و ۵۰ درصد دیگر توسط شهرداری قم بازپرداخت خواهد شد. این اوراق دارای سررسید چهار ساله است و منابع حاصل از صرفاً در چارچوب طرح‌های مصوب هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت سال ۱۴۰۴ در بخش‌های مختلف مورد نیاز پروژه‌های تحت مدیریت سازمان، از جمله تأمین ناوگان، تجهیزات و اجرای بخش‌های عمرانی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی، هزینه خواهد شد.

بابائی‌زاده با اشاره به نقش اوراق مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی قم اظهار کرد: در شرایط فعلی، اوراق مشارکت یکی از مهم‌ترین منابع نقدی برای تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی به شمار می‌رود، اما فرآیند انتشار و فروش این اوراق، علاوه بر محدودیت‌های قانونی و زمانی، مستلزم صرف هزینه‌های قابل توجه جانبی نیز هست.

وی افزود: از این رو، برای تسریع در اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی و کاهش اتکای طرح‌ها به یک منبع تأمین مالی، ضروری است در کنار اوراق مشارکت، ظرفیت سایر منابع از جمله افزایش و تخصیص اعتبارات ملی، تهاتر املاک و مستغلات، استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی و سایر روش‌های مشارکت و تأمین منابع نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم در پایان تأکید کرد: تأمین منابع مالی به‌موقع، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای حفظ روند اجرای پروژه‌های قطار شهری و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است و مجموعه مدیریت شهری قم تلاش دارد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و مالی موجود، زمینه تسریع در اجرای این پروژه‌ها و ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی به شهروندان را فراهم کند.

منبع:سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم