راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u067e\u0646\u0627\u0647\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u062e\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639)\u060c \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0646 \u06f1\u06f0\u06f0 \u0622\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0631\u0627 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u063a\u0644\u0628\u0647 \u0628\u0631 \u063a\u0645\u060c \u063a\u0635\u0647 \u0648 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n