باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان درباره راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم، غصه و نگرانی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام پناهیان در سخنانی با اشاره به توصیه‌ای از امام رضا (ع)، خواندن ۱۰۰ آیه از قرآن کریم را راهکاری برای غلبه بر غم، غصه و نگرانی عنوان کرد.

 

مطالب مرتبط
راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
young journalists club

بیانات حجت الاسلام پناهیان درباره شهید رئیسی + فیلم

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
young journalists club

فردی مسیحی که با شنیدن قرآن اشک ریخت + فیلم

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
young journalists club

ماجرای قالیچه‌ای که توسط مردم به رهبر شهید انقلاب هدیه داده شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اهدای نوشت افزار به یاد شهدای دانش آموز میناب + فیلم
۷۲۹

اهدای نوشت افزار به یاد شهدای دانش آموز میناب + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم
۸۱

بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
۶۵

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم
۳۴

اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
۳۲

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha