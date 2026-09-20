رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو، درباره آخرین وضعیت بازار خودرو با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: مدیر ستاد اسقاط خودرو اعلام کرده است که برای نخستین بار طرح اسقاط موتورسیکلت‌ها نیز اجرا خواهد شد.

حدادی ادامه داد: بر اساس این طرح، قرار است تا پایان سال حدود ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت از رده خارج شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: میزان آلایندگی موتورسیکلت‌ها در مقایسه با خودرو‌ها قابل توجه است و اجرای طرح اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

جزئیات تخفیف واردات خودرو‌های مناطق آزاد

حدادی همچنین به بخشنامه مربوط به تخفیف واردات خودرو‌های مناطق آزاد و دریافت پلاک ملی اشاره کرد و گفت: در اواخر هفته گذشته خبری درباره اختصاص ۲۰ درصد تخفیف برای واردات خودرو‌های مناطق آزاد و دریافت پلاک ملی منتشر شد که این موضوع دارای یک تبصره مهم است.

وی افزود: این تخفیف ۲۰ درصدی برای مالک همان خودرو در نظر گرفته شده است و به این معنا نیست که افرادی که در سرزمین اصلی زندگی می‌کنند می‌توانند با خرید یک خودرو از مناطق آزاد، از این تخفیف استفاده کنند.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: مالکیت خودرو‌های مناطق آزاد شرایط و چالش‌های خاص خود را دارد و تخفیف مذکور نیز در چارچوب همان ضوابط و برای مالک خودرو قابل اعمال است.

رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد

حدادی در ادامه با اشاره به وضعیت معاملات بازار خودرو گفت: طی ماه‌های گذشته بار‌ها از واژه «رکود» برای توصیف وضعیت بازار خودرو استفاده شده است. در نگاه عمومی، رکود به معنای کاهش خرید و فروش و کم‌شدن معاملات در بازار است، اما این موضوع از نظر اقتصادی دارای یک شاخص و تعریف مشخص نیز هست.

وی افزود: شاخص مدیران خرید یا «شامخ» که به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود، برای گروه خودرو و قطعات در شهریورماه کاهش حدود ۲۲ درصدی داشته و به ۴۵.۷ واحد رسیده است.

این کارشناس بازار خودرو توضیح داد: در شاخص شامخ، عدد ۵۰ به معنای ثبات شرایط است؛ اعداد بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده بهبود وضعیت و اعداد پایین‌تر از ۵۰ بیانگر کاهش فعالیت و شرایط رکودی است.

حدادی گفت: بنابراین بر اساس این شاخص، بازار خودرو که در مردادماه شرایط نسبتاً بهتری داشت، در شهریورماه با افت قابل توجهی مواجه شده و شاخص آن بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.

آیا رکود موجب کاهش قیمت خودرو می‌شود؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تشدید رکود می‌تواند به کاهش قیمت خودرو منجر شود، اظهار کرد: رکود لزوماً به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود، بلکه در برخی دوره‌ها می‌تواند به افزایش قیمت‌های کاذب در بازار منجر شود.

حدادی توضیح داد: زمانی که خرید و فروش در بازار انجام نمی‌شود، خودرو‌هایی که در بازار وجود دارند ممکن است به‌صورت ظاهری ارزشمندتر شوند، اما این افزایش قیمت لزوماً قیمت واقعی بازار نیست؛ چراکه عملاً معامله‌ای در حجم قابل توجه انجام نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین باید میان قیمت‌های اعلامی و قیمت واقعی معاملاتی تفاوت قائل شد، زیرا در شرایط رکودی، قیمت‌هایی که برای خودرو‌ها مطرح می‌شود الزاماً بیانگر ارزش واقعی آنها در معاملات نیست.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه درباره زمان خرید خودرو گفت: توصیه‌ای که پیش از این نیز مطرح کرده‌ام این است که خریداران مصرفی، اگر بودجه خرید خودرو را در اختیار دارند، تصمیم خود را بیش از حد به آینده موکول نکنند. پیش‌بینی بازار خودرو به‌ویژه در شرایط فعلی دشوار است و حتی پیش‌بینی وضعیت بازار در هفته آینده نیز کار ساده‌ای نیست؛ بنابراین پیش‌بینی چند ماه آینده با دشواری بیشتری همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: ممکن است در سطح بین‌المللی اتفاقی رخ دهد، تعرفه‌ها تغییر کند، شرایط جدیدی برای فروش خودرو ایجاد شود یا تصمیمات جدیدی درباره صنعت و خودروسازان اتخاذ شود. به همین دلیل نمی‌توان با اطمینان درباره قیمت خودرو در ماه‌های آینده اظهارنظر کرد.

حدادی خاطرنشان کرد: اگر فردی خودرویی را برای مصرف شخصی نیاز دارد و بودجه خرید آن را نیز در اختیار دارد، بهتر است تصمیم خرید خود را صرفاً بر اساس احتمال تغییرات آینده به تعویق نیندازد؛ چراکه در بازار خودرو، پیش‌بینی روند قیمت‌ها و شرایط معاملات با عدم قطعیت بالایی همراه است.

وی توضیح داد: شرکت سایپا برای فردا ساعت ۱۰ صبح سایت فروش برخی محصولات خود را فعال می‌کند و متقاضیان می‌توانند برای خرید به سامانه این شرکت مراجعه کنند. یکی از محصولات عرضه‌شده، وانت سایپا ۱۵۱ است که در این طرح با قیمت ۹۴۷ میلیون تومان عرضه می‌شود. این محصول دارای یک طرح فروش ۹۰ روزه و همچنین یک طرح پیش‌فروش با موعد تحویل در اواخر اردیبهشت سال آینده است.