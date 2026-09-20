باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله گروهی رقابت‌های تیمی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از صبح امروز آغاز شد و تیم ملی مردان پینگ پنگ ایران در گروه F در نخستین دیدار خود مقابل پاکستان به میدان رفت.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار با ارائه نمایشی مقتدرانه و بدون از دست دادن حتی یک گیم موفق شدند پاکستان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند.

در نخستین مسابقه، بنیامین فرجی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل بلال طا‌ها به برتری رسید. در ادامه و در دومین بازی نیما عالمیان نیز با نتیجه ۳ بر صفر خان محمد را از پیش رو برداشت در سومین بازی نیز نوشاد عالمیان با نتیجه ۳ بر صفر مقابل خان عباس به برتری رسید تا ایران با کسب یک پیروزی قاطع، گام نخست خود در رقابت‌های تیمی مردان بازی‌های آسیایی ناگویا را محکم بردارد.

هدایت تیم ملی تنیس روی میز ایران در این رقابت‌ها بر عهده جمیل لطف‌الله نسبی است و علیرضا خلیلی‌نیا نیز به عنوان سرپرست، تیم ملی را همراهی می‌کند.

پینگ پنگ بازان کشورمان در دومین مسابقه خود در دیداری حساس ساعت ۱۳ امروز (یکشنبه) به مصاف تیم ملی هند خواهند رفت.