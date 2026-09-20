میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس داده‌های انجمن خودرو آمریکا، میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا در ۱۹ سپتامبر به ۶.۴۸۶۶ دلار در هر گالن رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. قیمت هر گالن گازوئیل یک هفته پیش ۶.۱۶۰۲ دلار بود.

قیمت گازوئیل در مقایسه با یک سال قبل نیز افزایش چشمگیری داشته و از ۳.۷۱ دلار به حدود ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسیده است.

افزایش قیمت گازوئیل در حالی رخ می‌دهد که اختلال در جریان جهانی انرژی ناشی از جنگ و کاهش ظرفیت پالایش، فشار بیشتری بر بازار سوخت وارد کرده است. آسوشیتدپرس نیز پیش‌تر گزارش داده بود که عبور قیمت گازوئیل آمریکا از ۶ دلار، هزینه حمل‌ونقل کالا‌های روزمره را افزایش داده است، زیرا کامیون‌ها و بسیاری از شبکه‌های حمل‌ونقل باری به این سوخت وابسته‌اند.

بر اساس گزارش تاس، روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز پیش‌تر به نقل از مدیرعامل شرکت شورون درباره احتمال شکل‌گیری بحران جهانی سوخت در پی درگیری‌های خاورمیانه هشدار داده بود.

منبع: تاس

برچسب ها: گازوئیل ، قیمت سوخت
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