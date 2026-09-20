باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلینیا، درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیمهسنگین است.
وی افزود: در آزادراه کرج-تهران نیز در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است، در آزادراه ساوه-تهران نیز محدودههای نسیمشهر و احمدآباد مستوفی با ترافیک نیمهسنگین مواجه است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در محور شهریار-تهران نیز حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی همچنین درباره محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محور طالقان-هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند-آردهه مسدود است.
منبع: پلیس راهور