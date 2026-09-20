رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور مواصلاتی تهران و البرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در آزادراه کرج-تهران نیز در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است، در آزادراه ساوه-تهران نیز محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در محور شهریار-تهران نیز حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی همچنین درباره محور‌های مسدود غیرشریانی گفت: محور طالقان-هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند-آردهه مسدود است.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک
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