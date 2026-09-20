تیرانداز کشورمان در پایان روز نخست رقابت های تفنگ بادی گفت: از عملکرد خودم راضی نیستم.

باشگاه خبرنگاران جوان - نجمه خدمتی تیرانداز کشورمان در ماده ۱۰ متر تفنگ بادی در بازیهای آسیایی در پایان روز نخست این رقابتها گفت: از عملکردم در روز اول این رقابتها راضی نبودم به هر حال کار سختی داریم و باید در مقابل رقبایی در آسیا به میدان برویم که سکوهای جهانی هم در اختیار آنهاست چرا که تیمهای ژاپن، کره جنوبی، چین و هند از قدرتهای اول تیراندازی هستند که در آسیا حضور دارند.
وی ادامه داد: به هر حال از لحاظ امکانات و شرایط ما از این رقیبان عقب هستیم، اما امیدوارم در دورهای بعدی مسابقات عملکرد بهتری داشته باشم ضمن اینکه میزبانی ژاپنیها مناسب نبود و امروز برای مستابقه اتوبوسها دیرتر ما را به سالن آوردند به طور کلی میزبانی ژاپنیها خوب نبود.
لازم به ذکر است در روز اول این رقابت ها نتایج زیر حاصل شد:
در پایان دور مقدماتی تیراندازی تفنگ ۱۰متر زنان، شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۸ امتیاز در رده هفدهم ایستاد، نجمه خدمتی با ۶۲۶/۸ امتیاز بیست و یکم شد و فاطمه امینی با ۶۲۲/۶ امتیاز در جایگاه سی و چهارم قرار گرفت.
تیم ایران با ترکیب خدمتی، چهل امیرانی و امینی با ۱۸۷۷/۴ امتیاز در بین ۱۵ تیم در جایگاه هفتم قرار گرفت و راهی فینال نشد.