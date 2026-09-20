باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک کشور به ۶۰۱۴ مگاوات رسیده است؛ ظرفیتی که بخش عمده آن به نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص دارد و نشان می‌دهد توسعه انرژی خورشیدی در میان سایر منابع پاک، شتاب بیشتری گرفته است.

بر اساس آخرین آمار از سوی ساتبا نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک، از مجموع ۶۰۱۴ مگاوات ظرفیت ایجادشده، ۵۴۹۱ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است. به این ترتیب، بیش از ۹۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک کشور در اختیار انرژی خورشیدی قرار دارد.

در رتبه‌های بعدی نیز نیروگاه‌های بادی با ۳۷۱.۶ مگاوات، نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک با ۱۰۲.۹ مگاوات، توربین‌های انبساطی با ۲۵.۶ مگاوات و نیروگاه‌های زیست‌توده با ۲۲.۱۳ مگاوات قرار گرفته‌اند.

تجدیدپذیر‌ها بخشی از ناترازی را جبران می‌کنند

با وجود افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مسئولان صنعت برق تأکید دارند که نمی‌توان رفع کامل ناترازی برق را صرفاً به توسعه این نیروگاه‌ها وابسته دانست.

عظیمی، قائم‌مقام ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره اظهار کرد: این گزاره که نیروگاه‌های تجدیدپذیر ناترازی برق را به‌طور کامل رفع می‌کنند، صحیح نیست؛ اما احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید برق از این نیروگاه‌ها می‌تواند در جبران بخشی از ناترازی مؤثر باشد.

او با اشاره به ترکیب ظرفیت نیروگاهی کشور گفت: بخش عمده نیروگاه‌های نصب‌شده در کشور را نیروگاه‌های حرارتی تشکیل می‌دهند و نیروگاه‌های گازی و بخاری سهم قابل توجهی از این ظرفیت را در اختیار دارند. در کنار این ظرفیت، بیش از ۵ درصد نیروگاه‌های کشور نیز تجدیدپذیر هستند.

قائم‌مقام ساتبا با بیان اینکه مجموعه ظرفیت‌های موجود می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند، افزود: در این میان باید به مدیریت همزمان سمت عرضه و تقاضا توجه ویژه‌ای داشت. اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مناسب سمت تقاضا از موضوعاتی است که باید جدی گرفته شود.

عظیمی همچنین اصلاح ساختار اقتصاد برق را یکی دیگر از الزامات این حوزه دانست و گفت: این ساختار پس از سال‌ها هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و باید اصلاح شود.

او استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های موجود را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی موجود یکی از اقداماتی است که می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید برق کمک کند. در این بخش بیش از ۴ تا ۵ هزار مگاوات ظرفیت وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را بدون نیاز به مصرف سوخت بیشتر وارد مدار کرد.

قائم‌مقام ساتبا ارتقای نیروگاه‌های موجود و افزایش بهره‌وری تولید برق را نیز از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد و گفت این موضوع باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

عظیمی در ادامه به اهمیت توسعه زیرساخت‌های شبکه اشاره کرد و افزود: اصلاح پست‌ها و خطوط شبکه و سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش ضروری است تا بتوان تمام انرژی تولیدشده توسط نیروگاه‌ها، چه تجدیدپذیر و چه سایر نیروگاه‌ها، را به شبکه متصل و در نقاط مختلف کشور توزیع کرد.

بر این اساس، اگرچه افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، مسیر جدیدی برای افزایش تولید برق ایجاد کرده است، اما حل ناترازی برق نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان در حوزه تولید، بهره‌وری، شبکه و مدیریت مصرف خواهد بود.