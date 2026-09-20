باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم

مشاور خانواده و درمانگر فردی در مورد ویژگی افراد مبتلا به استدلال هیجانی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکرم قاسمی، مشاور خانواده و درمانگر فردی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص ویژگی افراد مبتلا به استدلال‌ هیجانی توضیحاتی ارائه کرد. 

مطالب مرتبط
افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم
young journalists club

هوش هیجانی چیست؟

مدافع عنوان قهرمانی کار سختی مقابل قوی مردان ایرانی داشت

خطاهای شناختی که زندگی ما را تبدیل به جهنم می کند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اهدای نوشت افزار به یاد شهدای دانش آموز میناب + فیلم
۷۲۹

اهدای نوشت افزار به یاد شهدای دانش آموز میناب + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم
۸۱

بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
۶۵

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم
۳۴

اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
۳۲

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha