باشگاه خبرنگاران جوان - در بحبوحه فشار‌های سیاسی و خفقان عصر سامرا، امام حسن عسکری (ع) با تکیه بر مبانی عمیق قرآن و عترت، راهبرد دقیق و بلندمدتی را برای حفظ کیان تشیع و گذار از بحران‌های فکری و سیاسی طراحی کردند. ایشان نه تنها در مقام یک مرجع دینی، بلکه در کسوت یک راهبر هوشمند، با شناسایی تهدید‌های پیش‌رو، جامعه شیعی را برای زیست در دوران غیبت آماده کردند. در گفت‌وگوی پیش‌رو با حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد علی‌اکبرزاده، پژوهشگر فقه سیاست و حکمرانی و مدرس سطح عالی حوزه علمیه خراسان به بازخوانی سیره علمی و عملی این امام همام پرداخته‌ایم. در این تحلیل، محور‌های اصلی مدیریت بحران توسط آن حضرت، از جمله صبر در غیبت، ایجاد شبکه‌های پنهانی برای تداوم امامت و مواجهه هوشمندانه با شبهات کلامی، مورد واکاوی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام اکبرزاده با تکیه بر اسناد تاریخی و روایی، تبیین می‌کند چگونه امام یازدهم (ع) با وجود حصر‌های شدید حکومتی، توانستند پیوند میان امت و امامت را مستحکم نگه داشته و بذر انتظار فعال را در دل پیروان خویش بکارند. این گفت‌و‌گو فرصتی است تا با الگوگیری از سیره ایشان، راهکار‌های برون‌رفت از فتنه‌های فکری و مدیریت هیجانات در جامعه امروز بازخوانی شود.

شبکه‌سازی پنهانی و تربیت عمیق شیعیان

امام حسن عسکری (ع) در شرایط خفقان‌آور سامرا، با تأکید بر تمسک به قرآن و عترت، بنیان‌های اعتقادی یاران خود را مستحکم کردند تا در دوران غیبت دچار انحراف نشوند. ایشان با معرفی جانشین خود به خواص و افراد مورد اعتماد، زنجیره امامت را حفظ و راه هدایت را برای آینده تضمین کردند. پیش‌بینی دقیق حوادث آینده و آگاه‌سازی شیعیان از طولانی بودن دوران غیبت، از راهبرد‌های اصلی ایشان برای جلوگیری از یأس و ناامیدی بود. امام با بیان تشبیهات عمیق، مؤمنان را به صبر و استقامت در برابر فتنه‌های سخت دعوت کردند تا ایمانشان خالص شود. این رویکرد سبب شد هسته مرکزی شیعه با وجود فشار‌های شدید، هویت دینی خود را حفظ کرده و برای دوران غیبت امام آماده شوند. محور اصلی این تعالیم بر سه مفهوم صبر در غیبت، خلوص ایمان و انتظار فعال استوار است که در روایات متعددی به آن اشاره شده است. امامان پیشین نیز با توصیف سختی‌های این دوره، شیعیان را به ثبات قدم دعوت کردند و وعده پاداش بزرگ برای کسانی دادند که بر دین خود پایدار بمانند. هشدار درباره ظهور پرچم‌های گمراه‌کننده و شبهات گوناگون، بخشی از این برنامه جامع برای مصون‌سازی جامعه شیعی بود. اگرچه برخی روایات مستقیماً به اقدامات نظامی یا سیاسی آن امام همام نمی‌پردازند، اما اصول کلی آماده‌سازی معنوی را به وضوح ترسیم می‌کنند. مطالعه دقیق این احادیث نورانی، بینش شما را نسبت به حکمت الهی در دوران غیبت عمیق‌تر خواهد کرد.

مرزبانی اعتقادی در برابر فرقه‌های انحرافی

با بررسی سیره امام عسکری (ع) و ائمه اطهار (ع) درمی‌یابیم مواجهه با فرقه‌های انحرافی و شبهات فکری، نیازمند تبیین دقیق مرز‌های ایمان و کفر است. ایشان با رد ادعا‌های باطل مانند نبوت دروغین و غلو در مقام ائمه (ع)، راه را برای تشخیص حق از باطل هموار کردند. در این مسیر، تمسک به قرآن و سنت قطعی به عنوان معیار اصلی تشخیص حقیقت از شبهه معرفی شده است. امامان با بیان اینکه ایمان دارای ارکانی، چون صبر، یقین، عدل و جهاد است، پایه‌های محکمی برای مصونیت در برابر شک و تردید معرفی کردند. همچنین، پرهیز از پیروی از هوای نفس و دوری از جدال‌های بیهوده که منجر به ضلالت می‌شود، از دیگر آموزه‌های کلیدی در این زمینه است. ایشان با وجود محدودیت‌های شدید و حبس، از طریق نامه‌نگاری و تربیت نمایندگان خاص، به هدایت شیعیان و پاسخ به شبهات می‌پرداختند. این رویکرد نشان می‌دهد مدیریت شبهات در هر عصری، مستلزم بازگشت به اصول عقلانی و نقلی معتبر است. درس بزرگ این سیره برای امروز، اهمیت آگاهی‌بخشی و تقویت بینش دینی در میان پیروان برای مقابله با جریان‌های انحرافی است. امام عسکری (ع) با معرفی جانشین خود و تأکید بر ادامه خط ولایت، زنجیره هدایت را در توفان‌های فکری حفظ کردند. حضرت با بیان جایگاه علمی اهل‌بیت (ع) به عنوان مرجعیت بی‌بدیل، مانع سرگردانی مردم در میان مکاتب مختلف شدند. مفهوم امر بین‌الامرین نیز به عنوان پاسخی منطقی به شبهات جبر و تفویض، تعادل را در باور‌های کلامی برقرار کرد. شما می‌توانید با الگوگیری از این روش، در فضای پیچیده امروز، با تکیه بر عقل و نقل صحیح، از افتادن در دام شبهات جلوگیری کنید. تثبیت یقین در قلب و دوری از تعصبات کورکورانه، کلید عبور سالم از فتنه‌های فکری است. مطالعه دقیق و کامل این روایات نورانی، بینش شما را در تشخیص حق از باطل دوچندان خواهد کرد.

مرجعیت علمی و معنوی در حصار دشمن

روایات موجود نشان می‌دهند امام حسن عسکری (ع) با وجود فشار‌های شدید و محدودیت‌های گسترده از سوی حکومت وقت، همواره به عنوان مرجع علمی و معنوی برای شیعیان عمل می‌کردند. ایشان در دوران حبس نیز با آگاهی از احوال یاران و پاسخ‌گویی به مسائل پیچیده دینی، امید و پویایی را در دل پیروان خود زنده نگه می‌داشتند. گزارش‌ها حاکی از آن است حتی دشمنان و کارگزاران حکومتی نیز به دلیل تقوا، عفت و شخصیت برجسته ایشان، ناچار به احترام و تکریم آن حضرت می‌شدند. این رفتار سبب می‌شد فضای خفقان‌آور زندان و حصر خانگی، به محفلی برای رشد معنوی و استحکام باور‌های دینی تبدیل شود. امام با الهام بخشیدن به یاران خود، به آنان می‌آموختند سختی‌ها گذراست و وعده‌های الهی قطعی خواهد بود. مفاهیم کلیدی در این روایات شامل علم لدنی، صبر در برابر ظلم و حفظ کیان تشیع در شرایط سخت است. حضور امام در میان زندانیان و اطلاع دقیق ایشان از توطئه‌های پنهان، نشان‌دهنده نظارت الهی و حمایت معنوی از جامعه مؤمنان در آن دوران پرالتهاب بود. ایشان با پیش‌بینی آینده و بشارت ظهور منجی، افق‌های روشنی را پیش روی شیعیان قرار می‌دادند و مانع یأس و ناامیدی می‌شدند. روایات متعددی تأیید می‌کنند حتی در اوج محدودیت، ارتباط معنوی ایشان با یاران قطع نشد و راهنمایی‌های ایشان ادامه یافت. این رویکرد سبب شد جامعه شیعه باوجود تمام توطئه‌ها، هویت و انسجام خود را حفظ کرده و راه هدایت را گم نکند.

مدیریت بحران؛ امام الگوی عملی حفظ آرامش است

مؤمن واقعی در برابر حوادث ناگوار شکیباست و در توفان‌های سیاسی و اجتماعی، متانت و آرامش خود را از دست نمی‌دهد. توصیف دشمنان از هیبت، سکون و عفاف آن حضرت، گواهی بر الگوی عملی ایشان در حفظ آرامش تحت فشار است. این بزرگواران با تکیه بر یقین قلبی و توکل به خداوند، مصیبت‌ها را بزرگ نمی‌شمردند و حتی در برابر دشمنان نیز رفتار نادرست و گناه‌آلود از خود نشان نمی‌دادند. کاربرد این سیره برای جوانان امروز در توانایی مدیریت هیجانات و حفظ تعادل روانی در شرایط پرتنش نهفته است. وقتی انسان بداند عزت او به مقامات دنیوی نیست، شکست‌ها و فشار‌های محیطی نمی‌تواند وقار او را خدشه‌دار کند. جوانان می‌توانند با الهام از این مدل رفتاری، به جای واکنش‌های تند و شتاب‌زده، با حکمت و بردباری با چالش‌های زندگی روبه‌رو شوند. چنین رویکردی نه تنها آرامش درونی را تضمین می‌کند، بلکه سبب می‌شود دیگران نیز در کنار فرد باایمان احساس امنیت و آسایش کنند.

منبع: روزنامه قدس