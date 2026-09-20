نماینده مجلس می‌گوید شهرداری تمام تلاشش را برای خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفته و نباید با نگاه سیاسی عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان را زیر سوال ببریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شهرداری تهران در ایام جنگ چگونه است؟، گفت: در طول یک سال‌ونیم گذشته، کشورمان چندبار مورد هجوم دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفت. از نگاه بنده در طول ایام جنگ عملکرد شهرداری تهران واقعاً عالی بوده است. 

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در زمینه خدمات‌رسانی و اسکان موقت شهروندان اظهار کرد: در طول این مدت، در ارتباط با رسیدگی به آسیب‌دیدگان، اسکان موقت و تأمین نیازهای اولیه شهروندان آسیب دیده از جنگ، اقدامات صورت‌گرفته توسط شهرداری قابل تقدیر است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه شهرداری تهران بهترین عملکرد خود را در طول جنگ نشان داد، تصریح کرد: به‌راستی شاید بهتر از این نیز نمی‌شد عمل کرد. از طرف دیگر رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در تهران اقدامی ارزشمند برای کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت بود که توسط شهرداری اجرایی شد.

سراج با اشاره به تاثیرات مثبت رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در تهران گفت: بعضی از مواقع برای تحقق یک کار خیر در جامعه نیاز به یک کاتالیزور است. جنگ باعث شده که ما با توجه به شرایط جنگ تغییراتی در نوع اداره شهر داشته باشیم ازجمله اینکه در این ایام مردم بتوانند بیشتر از امکانات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند و در واقع تقریباً رایگان از آن استفاده کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه این اقدام باعث شده میزان استفاده مردم از حمل‌ونقل عمومی افزایش پیدا کند، اضافه کرد: به نظر من این کار ارزشمند است و از دوستان در شهرداری تهران که این اقدام را انجام دادند تشکر می‌کنیم. 

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با تأکید بر اینکه نباید به عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان نگاه سیاسی داشت، اظهار کرد: در شرایطی که دستگاه مدیریت شهری پای کار مردم ایستاد و شهرداری تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفته است، شایسته نیست که با نگاه سیاسی بخواهیم عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان را زیر سوال ببریم چون هر اقدامی که منجر به خدمات‌رسانی بهتر به مردم شود، قابل تقدیر است و شهرداری تهران نیز در خدمات رسانی به مردم کوتاهی نکرده است.

برچسب ها: شهرداری تهران ، کاهش مصرف سوخت ، جنگ رمضان
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