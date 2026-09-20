پلیس راهور گیلان بر ضرورت ایمنی عابران پیاده و لزوم همکاری مردم در تسهیل عبور خودرو‌های امدادی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان با اشاره به یکی از تصادفات اخیر خودرو با عابر پیاده در معابر مرکز استان گفت: عابران پیاده به دلیل نداشتن هرگونه حفاظ ایمنی، در صورت برخورد با وسایل نقلیه دچار صدمات جبران‌ناپذیری می‌شوند که آموزش و توجه ویژه به خط‌کشی‌های عابر پیاده و استفاده از پل‌های هوایی برای تمامی شهروندان، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ سلامت در معابر است.

او مسئولیت‌پذیری رانندگان در قبال عابران پیاده را رکن اصلی کاهش تصادفات دانست و افزود: رانندگان موظفند با رعایت سرعت مطمئنه و تقدم عبور عابران در گذرگاه‌ها، محیطی امن برای تردد سالمندان، کودکان و سایر شهروندان فراهم آورند و با تمرکز کامل، از هرگونه حواس‌پرتی هنگام رانندگی پرهیز کنند، چرا که غفلت در یک لحظه می‌تواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.

رئیس پلیس راهور گیلان به حساسیت زمان در امدادرسانی به مصدومان حوادث رانندگی اشاره و تصریح کرد: همکاری مردم در باز گذاشتن مسیر برای خودرو‌های امدادی و اورژانس، نقشی حیاتی در نجات جان مجروحان دارد.

تأکید پلیس راهور گیلان بر ضرورت ایمنی عابران پیاده

منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان

برچسب ها: پلیس راهور گیلان ، عابران پیاده
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