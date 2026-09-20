معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی شبکه برق برای زمستان، خواستار تسریع در کنترل‌پذیر کردن مشترکان بالای ۲۵۰ کیلووات و مشترکان دیماندی مستقیم، به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر حسن‌بکلو در جلسه هماهنگی گذر از پیک زمستان، با اشاره به تفاوت شرایط شبکه در تابستان و زمستان اظهار کرد: در زمستان با مسئله پیک مصرف مواجه نیستیم، بلکه تأمین انرژی موضوع اصلی است و از این رو باید از هم‌اکنون ظرفیت‌های مدیریت بار و کنترل‌پذیری مشترکان فعال شود.

وی با تأکید بر اجرای برنامه کنترل‌پذیری مشترکان انرژی‌بر، به‌ویژه مشترکان متصل به فیدر‌های عمومی در استان‌های شمالی کشور، افزود: مشترکان بالای ۲۵۰ کیلووات و دیماندی‌های مستقیم که بار قابل توجهی دارند، باید در اولویت برنامه‌های کنترل‌پذیری قرار گیرند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر تصریح کرد: هدف این است که در صورت نیاز به مدیریت بار، از ظرفیت مشترکان بزرگ و بخش صنعت استفاده شود و تا حد امکان نیازی به اعمال محدودیت گسترده در بخش خانگی نباشد.

۹ هزار مشترک کشاورزی در انتظار اصلاح تجهیزات کنترل

حسن‌بکلو همچنین از وجود حدود ۹ هزار مشترک کشاورزی با تجهیزات قطع‌کننده و محدودکننده دستکاری‌شده خبر داد و گفت: شرکت‌های توزیع باید در فرصت باقی‌مانده نسبت به اصلاح این تجهیزات اقدام کنند.

وی افزود: وضعیت این مشترکان از طریق سامانه پایش قابل رصد است و لازم است پیش از آغاز دوره زمستان، تمامی موارد شناسایی‌شده تعیین تکلیف شود تا امکان اجرای برنامه‌های مدیریت بار در بخش کشاورزی فراهم باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه هوشمندسازی مشترکان، بر ضرورت تکمیل فرآیند کنترل‌پذیری تأکید کرد و گفت: هوشمندسازی به تنهایی کافی نیست و باید با اقداماتی از جمله موتورایز کردن دژنکتورها، امکان اعمال مدیریت بار به‌صورت هدفمند و بدون قطع گسترده مشترکان فراهم شود.

تعیین تکلیف ۲۳۰ هزار کنتور معیوب

معاون هماهنگی توزیع توانیر، کاهش تلفات و تعیین تکلیف کنتور‌های معیوب را از دیگر برنامه‌های مهم شرکت‌های توزیع عنوان کرد و افزود: نزدیک به ۲۳۰ هزار کنتور معیوب در شرکت‌ها وجود دارد که باید با استفاده از کنتور‌های دیجیتال موجود در انبارها، هرچه سریع‌تر جایگزین و تعیین تکلیف شوند.

حسن‌بکلو همچنین بر تعیین تکلیف انشعابات فروخته‌شده و نصب‌نشده تأکید کرد و گفت: هدف این است که هیچ مشترکی بدون کنتور در شبکه باقی نماند.

وی با اشاره به ظرفیت حدود ۷۰ مگاوات نیروگاه‌های جدید در آذربایجان و استان‌های شمالی کشور گفت: بخشی از این نیروگاه‌ها در آستانه تکمیل یا آماده بهره‌برداری هستند و باید اقدامات لازم برای اتصال آنها به شبکه با سرعت انجام شود.

وی تأکید کرد: هیچ پروژه خورشیدی نباید بدون تعیین تکلیف اتصال به شبکه باقی بماند و موارد جزئی باقی‌مانده نیز باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

ابلاغ برنامه جدید کاهش تلفات با محوریت زمستان

حسن‌بکلو در پایان با تأکید بر استمرار طرح مهتاب و برنامه‌های کاهش تلفات، از تدوین برنامه جدید کاهش تلفات با محوریت زمستان خبر داد و گفت: این برنامه در حال نهایی شدن است و به‌زودی برای اجرا به شرکت‌های توزیع ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به فرصت حدود دوماهه باقی مانده، خواستار برنامه‌ریزی و اجرای فوری تمامی برنامه‌های ابلاغی در حوزه مدیریت بار، کنترل‌پذیری مشترکان، کاهش تلفات و آمادگی شبکه برای زمستان شد.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: زمستان ، شبکه برق
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