باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دولت ترامپ که مدعی است «شفافترین دولت در تاریخ» آمریکاست، بار دیگر به دلیل نبود شفافیت با انتقادها روبهرو شده است. روزنامه واشنگتنپست روز جمعه در گزارشی نوشت که شمار بیشتری از نیروهای آمریکایی در جریان جنگ با ایران کشته شدهاند، اما پنتاگون تعداد واقعی تلفات را اعلام نکرده است.
بر اساس اظهارات پنج مقام آمریکایی مطلع از روند داخلی ثبت تلفات در پنتاگون که به شرط ناشناس ماندن با واشنگتنپست گفتوگو کردهاند، دستکم ۲۲ نظامی آمریکایی از زمان آغاز تجاوز آمریکا به ایران در ۲۸ فوریه کشته شدهاند؛ این رقم چهار نفر بیشتر از ۱۸ کشتهای است که در حال حاضر در سامانه عمومی تحلیل تلفات دفاعی پنتاگون (DCAS) ثبت شده است. یک مقام دیگر شمار کشتهشدگان را ۲۳ نفر اعلام کرده است.
این مقامها گفتند همه مرگهای اضافی لزوماً مستقیماً در نتیجه حملات ایران رخ نداده و برخی از آنها مربوط به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه بوده است.
این گزارش پرسشهایی را درباره شفافیت پنتاگون و همچنین تحقیقات ارتش درباره مرگ نیروهای نظامی در حین انجام وظیفه مطرح کرده است؛ تحقیقاتی که میتواند بر مزایای خانوادههای بازماندگان تأثیر بگذارد.
استیو اندرسون، سرتیپ بازنشسته ارتش آمریکا، در یادداشتی که روز جمعه خطاب به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، منتشر کرد، این اقدام ادعایی برای پنهانکردن آمار را «گناهی نابخشودنی» خواند و پرسید چرا دولت اطلاعات مربوط به تلفات را از مردم و رسانهها پنهان میکند، چرا هگست طی چهار ماه نشست خبری در پنتاگون برگزار نکرده است.
او همچنین پرسید چه کسی تصمیم گرفته است آمار واقعی از مردم آمریکا پنهان شود و شمار واقعی مجروحان چند نفر است.
هگست در واکنش به گزارش واشنگتنپست در شبکههای اجتماعی نوشت: «این منزجرکننده و جعلی است. یک دروغ کامل.»
وی افزود: «شرم بر واشنگتنپست؛ آنها از رسانههای دولتی ایران هم بدتر هستند.»
این نخستین بار نیست که نحوه اعلام تلفات از سوی پنتاگون با انتقاد روبهرو میشود. در ماه ژوئیه، پایگاه داده عمومی این وزارتخانه برای مدتی نام چهار نظامی آمریکایی کشتهشده در جریان درگیریهای مجدد را از فهرست حذف کرد؛ این در حالی بود که پنتاگون پیشتر بهطور جداگانه مرگ آنها را اعلام کرده بود. مقامهای آمریکایی بعداً این مغایرت را ناشی از مشکلات فنی دانستند.
همچنین نیویورکتایمز در ماه ژوئیه گزارش داد که پنتاگون دهها مورد جراحت نیروهای آمریکایی در حملات ایران به پایگاههای این کشور در اردن را اعلام نکرده است.
تمی داکورث، سناتور دموکرات ایالت ایلینوی و نظامی سابق جنگ عراق، در واکنش به گزارش واشنگتنپست گفت: «۲۲ نفر از نیروهای ما در جنگ غیرقانونی ترامپ کشته شدهاند، نه ۱۸ نفر، آنطور که به ما گفته شد.»
او افزود: «پنتاگون مرگ چهار قهرمان دیگر را برای ماهها از ما پنهان کرد. کنگره نمیتواند اجازه دهد آنها از این مسئله بگریزند.»
داکورث و شماری دیگر از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان و سنا نیز طرحهایی را برای جلوگیری از دستکاری دادههای مربوط به تلفات نیروهای نظامی از سوی پنتاگون ارائه کردهاند.
ماه گذشته، داکورث به همراه ۱۷ سناتور دیگر طرحی با عنوان «قانون پاسداشت فداکاری نیروهای ما در جنگ» ارائه کرد. دفتر او اعلام کرد این طرح تا حدی در واکنش به آنچه «تلاش بیشرمانه دولت ترامپ برای کماهمیت جلوه دادن خسارات و فرار از پاسخگویی در برابر مردم آمریکا» خوانده شده، مطرح شده است.
از سوی دیگر، توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی، روز پنجشنبه اقدامی برای وادار کردن مجلس نمایندگان به رأیگیری درباره استیضاح هگست انجام داد. او وزیر جنگ را متهم کرده است که با ادامه عملیات نظامی بدون مجوز کنگره، مفاد قانون اختیارات جنگی را نقض کرده است.
پس از چند تلاش ناموفق، هر دو مجلس کنگره آمریکا در ماه ژوئن قطعنامهای درباره اختیارات جنگی تصویب کردند که از ترامپ میخواست نیروهای آمریکایی را از درگیریهای نظامی با ایران خارج کند. ترامپ به این قطعنامه عمل نکرد.
با این حال، شمار نیروهای آمریکایی کشته و زخمیشده در جنگ با ایران در مقایسه با آمار تلفات ایران بسیار کمتر است. بر اساس اظهارات مقامهای ایرانی و بینالمللی، از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، هزاران ایرانی، از جمله بیش از ۳۵۰۰ غیرنظامی که بیش از ۳۸۰ نفر از آنها کودک بودهاند، در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدهاند و هزاران نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
منبع: واشنگتن پست