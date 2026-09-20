سقف قیمتی واردات غلات، روغن، کنجاله سویا، گوشت گوسفندی و شکر خام اعلام شد+ نامه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طبق بررسی های صورت گرفته معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به مدیرکل دفتر تدوین مقررات بازرگانی، سقف‌های قیمتی جدید برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را اعلام کرده است.

این نامه در پی برگزاری چهل‌ویکمین جلسه کارگروه ارزی و بررسی آخرین تحولات قیمتی و همچنین با اخذ نظر مشورتی از انجمن‌های تخصصی صادر شده و در آن بر لزوم رعایت سقف‌های قیمتی تعیین‌شده در فرآیند ثبت سفارش تأکید شده است.

بر اساس جدول اعلامی، سقف قیمت ذرت دامی با کد تعرفه 10059010، برای مبدأ برزیل و آرژانتین (جنوب) 315 یورو به ازای هر تن و برای مبدأ رومانی، صربستان، اوکراین، مولداوی، روسیه و ترکیه (جنوب) نیز 315 یورو به ازای هر تن تعیین شده است.

همچنین سقف قیمت روغن آفتابگردان با کد تعرفه 15121100 برای مبدأ روسیه، قزاقستان، اوکراین و ترکیه (بنادر شمالی) 1260 یورو به ازای هر تن اعلام شده است.

برای روغن سویا با کد تعرفه 15071000 نیز سقف قیمت 1260 یورو به ازای هر تن در نظر گرفته شده و کشورهای مبدأ شامل روسیه، برزیل (شمالی)، عراق و ترکیه عنوان شده‌اند.

در بخش مربوط به روغن کلزا با کدهای تعرفه 15141100 و 15149100، سقف قیمت 1200 یورو به ازای هر تن تعیین شده است. کشورهای مبدأ این کالا روسیه، قزاقستان و بلاروس اعلام شده‌اند.

سقف قیمت کنجاله سویا

بر اساس این ابلاغیه، سقف قیمت کنجاله سویا با کد تعرفه 23040000 بسته به مبدأ متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که برای برزیل، آرژانتین و ترکیه (با بارگیری از ترکیه و حمل دریایی) 490 یورو به ازای هر تن، برای روسیه 480 یورو و برای برزیل، آرژانتین، هند و عراق 460 یورو به ازای هر تن تعیین شده است.

در مورد گوشت گوسفند بره منجمد با کد تعرفه 02044200 و مبدأ مغولستان نیز قیمت اعلامی 5.3 یورو به ازای هر کیلوگرم است.

همچنین سقف قیمت شکر خام با کدهای تعرفه 17011300 و 17011400، برای کلیه مبادی 462 یورو به ازای هر تن تعیین شده است.

در این نامه تأکید شده است که قیمت روغن آفتابگردان و روغن سویا از مبادی برزیل و آرژانتین، مطابق مصوبات شورای خرید خارجی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران محاسبه خواهد شد. همچنین قیمت گوشت بر مبنای کیلوگرم/یورو محاسبه می‌شود.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره ثبت سفارش‌های صادرشده از اسفندماه سال ۱۴۰۲ به بعد مربوط به شرکت‌های مباشر وزارت متبوع، اعلام کرده است در صورت عدم دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به اطلاعات مجوز موردی (کد استثناء)، موضوع بر اساس اطلاعات مجوز موردی حسب مورد از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به گمرک ایران اعلام خواهد شد.