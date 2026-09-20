سقف قیمتی واردات غلات، روغن، کنجاله سویا، گوشت گوسفندی و شکر خام اعلام شد+ نامه

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای، سقف قیمتی ارزی برخی اقلام اساسی شامل ذرت دامی، روغن‌های آفتابگردان، سویا و کلزا، کنجاله سویا، گوشت گوسفند بره منجمد و شکر خام را برای انجام فرآیند‌های وارداتی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  طبق بررسی های صورت گرفته معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به مدیرکل دفتر تدوین مقررات بازرگانی، سقف‌های قیمتی جدید برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را اعلام کرده است.

این نامه در پی برگزاری چهل‌ویکمین جلسه کارگروه ارزی و بررسی آخرین تحولات قیمتی و همچنین با اخذ نظر مشورتی از انجمن‌های تخصصی صادر شده و در آن بر لزوم رعایت سقف‌های قیمتی تعیین‌شده در فرآیند ثبت سفارش تأکید شده است.

بر اساس جدول اعلامی، سقف قیمت ذرت دامی با کد تعرفه 10059010، برای مبدأ برزیل و آرژانتین (جنوب) 315 یورو به ازای هر تن  و برای مبدأ رومانی، صربستان، اوکراین، مولداوی، روسیه و ترکیه (جنوب) نیز 315 یورو به ازای هر تن تعیین شده است.

همچنین سقف قیمت روغن آفتابگردان با کد تعرفه 15121100 برای مبدأ روسیه، قزاقستان، اوکراین و ترکیه (بنادر شمالی) 1260 یورو به ازای هر تن اعلام شده است.

برای روغن سویا با کد تعرفه 15071000 نیز سقف قیمت 1260 یورو به ازای هر تن در نظر گرفته شده و کشورهای مبدأ شامل روسیه، برزیل (شمالی)، عراق و ترکیه عنوان شده‌اند.

در بخش مربوط به روغن کلزا  با کدهای تعرفه 15141100 و 15149100، سقف قیمت 1200 یورو به ازای هر تن تعیین شده است. کشورهای مبدأ این کالا روسیه، قزاقستان و بلاروس اعلام شده‌اند.

 سقف قیمت کنجاله سویا

بر اساس این ابلاغیه، سقف قیمت کنجاله سویا با کد تعرفه 23040000 بسته به مبدأ متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که برای برزیل، آرژانتین و ترکیه (با بارگیری از ترکیه و حمل دریایی) 490 یورو به ازای هر تن، برای روسیه 480 یورو و برای برزیل، آرژانتین، هند و عراق 460 یورو به ازای هر تن تعیین شده است.

در مورد گوشت گوسفند بره منجمد با کد تعرفه 02044200 و مبدأ مغولستان نیز قیمت اعلامی 5.3 یورو به ازای هر کیلوگرم است.

همچنین سقف قیمت شکر خام با کدهای تعرفه 17011300 و 17011400، برای کلیه مبادی 462 یورو به ازای هر تن تعیین شده است.

در این نامه تأکید شده است که قیمت روغن آفتابگردان و روغن سویا از مبادی برزیل و آرژانتین، مطابق مصوبات شورای خرید خارجی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران محاسبه خواهد شد. همچنین قیمت گوشت بر مبنای کیلوگرم/یورو محاسبه می‌شود.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره ثبت سفارش‌های صادرشده از اسفندماه سال ۱۴۰۲ به بعد مربوط به شرکت‌های مباشر وزارت متبوع، اعلام کرده است در صورت عدم دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به اطلاعات مجوز موردی (کد استثناء)، موضوع بر اساس اطلاعات مجوز موردی حسب مورد از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به گمرک ایران اعلام خواهد شد.

 

سقف قیمتی واردات غلات، روغن، کنجاله سویا، گوشت گوسفندی و شکر خام اعلام شد

 

برچسب ها: تجارت ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد
در بازار نهاده‌های دامی چه می‌گذرد؟
وعده پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور محقق می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جوی آرام تا ۵ روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند؛ ارزندگی سهام و بنیاد شرکت‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی
کیفیت برق امسال بهتر بود؛ میزان تقاضای مصرف در اوج بار ۳ درصد کاهش یافت
رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
معماری برد برد برای سرمایه‌گذاران و صنایع کشور
پیگیری ممنوعیت قطع انرژی در بخش تولید
لکوموتیو ایرانی پشت چراغ قرمز تأمین مالی/ ظرفیت تولید هست، سفارش نیست
تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت در دستور کار قرار گیرد
ضرورت کنترل‌پذیری مشترکان بزرگ برای کاهش محدودیت‌های خانگی
آخرین اخبار
سقف قیمتی واردات غلات، روغن، کنجاله سویا، گوشت گوسفندی و شکر خام اعلام شد+ نامه
ضرورت کنترل‌پذیری مشترکان بزرگ برای کاهش محدودیت‌های خانگی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید
پیگیری ممنوعیت قطع انرژی در بخش تولید
کیفیت برق امسال بهتر بود؛ میزان تقاضای مصرف در اوج بار ۳ درصد کاهش یافت
تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت در دستور کار قرار گیرد
لکوموتیو ایرانی پشت چراغ قرمز تأمین مالی/ ظرفیت تولید هست، سفارش نیست
سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند؛ ارزندگی سهام و بنیاد شرکت‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی
معماری برد برد برای سرمایه‌گذاران و صنایع کشور
جوی آرام تا ۵ روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور/ چالوس و هراز همچنان پرتردد هستند
ابلاغ ساعات کاری جدید دستگاه‌های اجرایی از اول مهر؛ فعالیت از ۸ تا ۱۳ تا پایان سال
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است
مسئله‌های راهبردی اقتصاد راه‌حل دارند: سازمان پلتفرمی؛ معماری جدید حل مسئله
۹۸ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت ۹۸ سالگی بانک ملی ایران آزاد شدند
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور تا پایان ۱۴۰۵ امکان‌پذیر شد
فشار فروش در بورس شدت گرفت؛ آیا بازار وارد فاز اصلاحی شده است؟
سهم بارش برف در کشور کاهشی می‌شود
طرح «آشیان» در مسیر تأمین مسکن برای ۱۰ هزار زوج جوان/ واگذاری نزدیک به ۶ هزار واحد مسکونی
آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی بدون مراحل بروکراسی کلید خورد
توسعه تجاری با کشور‌های منطقه اوراسیا راهکار کم اثر شدن تحریم های اروپایی
تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودرو‌های لوکس؛ ساتا صادر نمی‌شود
اتخاذ سیاست فروش قارچ به معنای حذف کامل نوسانات بازار نیست
ریزش بیش از ۱۰۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
ثبت سفارش گندم تا پایان سال ادامه دارد
صندوق‌های ارزی زنجیره تأمین مالی پروژه‌ها را تکمیل می‌کنند
فرودگاه چابهار آماده بازگشت به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور شد
سرانه مصرف لبنیات به ۴۵ کیلو رسید/در بازار لبنیات چه می گذرد؟
مسافران به شایعات توجه نکنند و طبق برنامه پروازی در فرودگاه حضور یابند