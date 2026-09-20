ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار امروز نمایندگان مجلس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ شهریور) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، رأس ساعت ۹ صبح و با حضور ۱۹۱ نفر از نمایندگان به صورت مجازی برگزار شد.

روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور جلسه امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به  گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی.

برچسب ها: مقابله با نفوذ ، نمایندگان مجلس
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