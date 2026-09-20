باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شهروندان ایالت شرقی مکلنبورگ-فورپومرن آلمان امروز، یکشنبه، برای انتخاب پارلمان ایالتی جدید پای صندوقهای رأی میروند؛ انتخاباتی که در آن حزب سوسیالدموکرات (SPD) به رهبری مانوئلا شِوِزیگ، نخستوزیر ایالت، و حزب راستگرای «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) رقابتی بسیار نزدیک دارند.
شعبههای اخذ رأی از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر به وقت محلی باز هستند و حدود ۱.۳ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادناند. افراد ۱۶ و ۱۷ ساله نیز برای نخستین بار در انتخابات ایالتی این منطقه امکان شرکت دارند. نخستین برآوردها بر اساس نظرسنجیهای پس از رأیگیری، بلافاصله پس از بسته شدن شعب اعلام خواهد شد.
این انتخابات تنها دو هفته پس از آن برگزار میشود که حزب AfD با کسب ۴۳.۸ درصد آرا در زاکسن-آنهالت، قویترین عملکرد خود در یک ایالت آلمان را ثبت کرد. نتیجه انتخابات امروز میتواند نشان دهد که آیا این روند در یکی دیگر از مناطق شرقی آلمان نیز ادامه دارد یا خیر.
بر اساس جدیدترین نظرسنجی شبکه عمومی ZDF، حزب SPD با ۳۷ درصد در برابر ۳۶ درصد برای AfD قرار دارد؛ این در حالی است که AfD طی ماههای گذشته در نظرسنجیها پیشتاز بود.
حزب چپگرای «چپ» (Die Linke) ۹ درصد، حزب محافظهکار دموکرات مسیحی (CDU) به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس ۶ درصد و حزب سبزها ۵ درصد آرای این نظرسنجی را به خود اختصاص دادهاند. ائتلاف چپگرای «اتحاد صحرا واگنکنشت» (BSW) نیز ۴ درصد قرار دارد و ۲۱ درصد پاسخدهندگان هنوز تصمیم خود را اعلام نکردهاند.
رقابت نزدیک SPD و AfD و همچنین ابهام درباره عبور احزاب کوچکتر از حد نصاب ۵ درصدی، پیشبینی درباره ائتلاف آینده را دشوار کرده است.
انتظار نمیرود هیچیک از دو حزب SPD یا AfD بهتنهایی اکثریت پارلمان ایالتی را به دست آورد؛ بنابراین هر دو برای تشکیل دولت به شریک یا شرکای ائتلافی نیاز خواهند داشت.
اگر SPD در جایگاه نخست قرار گیرد، نظرسنجیها نشان میدهد تمدید ائتلاف این حزب با حزب چپ بهتنهایی برای کسب اکثریت کافی نخواهد بود. اما اگر سبزها بتوانند از حد نصاب ۵ درصد عبور کنند، ائتلاف سهجانبه SPD، چپ و سبزها میتواند اکثریت را تشکیل دهد.
اگر AfD بیشترین آرا را کسب کند، اما به اکثریت نرسد، مسیر تشکیل دولت برای این حزب روشن نیست. احزاب SPD، CDU، سبزها و چپ همگی متعهد شدهاند که با AfD وارد مذاکرات ائتلافی نشوند؛ رویکردی که در آلمان از آن با عنوان «دیوار آتش» یاد میشود.
اتحاد صحرا واگنکنشت اعلام کرده است که برای مذاکره آمادگی دارد، اما تنها در صورتی که نخستوزیری مستقل و خارج از احزاب، دولت را رهبری کند؛ رویکردی که پس از بحثهای مشابه در زاکسن-آنهالت هنوز آزموده نشده است.
آزمونی برای فریدریش مرتس
در برلین، نتیجه این انتخابات بهعنوان شاخصی از فضای سیاسی کشور و وضعیت فریدریش مرتس در مقام صدراعظم دنبال خواهد شد؛ حمایت از او در هفتههای اخیر به پایینترین سطوح تاریخی خود رسیده است.
در مکلنبورگ-فورپومرن، حزب CDU در نظرسنجیها حدود ۶ درصد دارد و با خطر قرار گرفتن زیر حد نصاب ۵ درصدی و حذف از پارلمان ایالتی مواجه است. چنین نتیجهای برای نخستین بار از زمان اتحاد دوباره آلمان، این حزب را بدون کرسی در پارلمان شوِرین باقی خواهد گذاشت.
حتی در صورت عبور CDU از حد نصاب، کسب کمتر از ۹ درصد آرا ضعیفترین عملکرد این حزب در انتخابات ایالتی پس از جنگ در این منطقه خواهد بود. CDU در انتخابات سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ در این ایالت رتبه نخست را به دست آورده بود.
مرتس سفر برنامهریزیشده خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرده است تا در جریان انتخابات و پس از آن در پایتخت آلمان بماند.
قرار است صدراعظم و رهبران ارشد CDU اواخر روز یکشنبه در مقر حزب دیدار کنند و بررسی نتایج روز دوشنبه نیز ادامه یابد. قانونگذاران CDU و حزب متحد آن در ایالت بایرن، CSU، نیز دو روز بعد برای بررسی نتایج انتخابات گرد هم خواهند آمد.
گمانهزنیها درباره احتمال به چالش کشیده شدن رهبری مرتس طی هفتههای اخیر افزایش یافته است.
با این حال، روز چهارشنبه هر هشت نخستوزیر ایالتی عضو CDU با انتشار بیانیهای، پیش از انتخابات مکلنبورگ-فورپومرن و برلین، حمایت خود را از مرتس اعلام کردند.
ناظران سیاسی گفتهاند عملکرد قوی AfD همراه با شکست تاریخی دیگری برای CDU میتواند در روزهای آینده به بحث درباره رهبری حزب دامن بزند.
تغییر رهبری CDU بهطور خودکار به انحلال پارلمان فدرال یا برگزاری انتخابات زودهنگام منجر نمیشود.
در صورتی که فشارهای درون حزبی به کنارهگیری مرتس منجر شود، نمایندگان پارلمان میتوانند بدون برگزاری انتخابات سراسری، صدراعظم جدیدی را انتخاب کنند.
منبع: آناتولی