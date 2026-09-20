بهشتی، کارگردان جوان در جشنواره فیلم ۱۰۰ گفت: امسال با یک مستند مرتبط با جنگ ۴۰ روزه در بخش «برای وطن» شرکت کرده‌ام.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - میلاد بهشتی، کارگردان جوان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در جشنواره فیلم ۱۰۰ گفت: «خطوط گمشده» روایتی استعاری از خانه‌ای است که بر اثر بمباران در جنگ خراب شده است.

وی که این اثر را در بخش مستند «برای وطن» جشنواره فیلم ۱۰۰ ارائه کرده، اظهار داشت: این دومین دوره حضور من در جشنواره است؛ دو دوره قبل یک فیلم داستانی داشتم و امسال با یک مستند مرتبط با جنگ ۴۰ روزه در بخش «برای وطن» شرکت کرده‌ام.

بهشتی با اشاره به دشواری فیلم‌سازی در بازه زمانی کوتاه جشنواره افزود: ساخت فیلم در این مدت زمان کوتاه بسیار سخت است، اما همین محدودیت به خلاقیت کمک می‌کند و موجب بالا رفتن کیفیت کار‌ها می‌شود.

این کارگردان درباره برگزاری جشنواره نیز تصریح کرد: جشنواره فیلم ۱۰۰ جشنواره بسیار خوبی بود، اما بی‌نظمی‌هایی هم داشت؛ با توجه به اینکه پانزدهمین دوره آن برگزار می‌شود، باید منظم‌تر باشد. برای مثال، هر سه اکران فیلم ما در یک روز بود و بسیاری از دوستان نتوانستند فیلم را ببینند. با این حال، در مجموع جشنواره‌ای آبرومند و معتبر است.

وی در پاسخ به اینکه آیا این جشنواره برای جوانانی که می‌خواهند فیلم‌سازی را شروع کنند مناسب است یا نه، گفت: با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد فیلم‌سازی، این جشنواره برای شروع و برداشتن قدم‌های اولیه فیلم‌سازان بسیار مناسب است.

برچسب ها: جشنواره فیلم 100 ، کارگردان جوان ، فیلم سازی فیلم کوتاه
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