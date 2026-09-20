باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با اشاره به روند اجرای این پروژه، اظهار کرد: این پروژه یک پروژه حیثیتی برای شورای شهر تهران بود؛ چراکه اجرای آن بسیار سخت بود و مشکلات و موانع فراوانی در مسیر آن وجود داشت.

وی افزود: در دوره قبلی شورای شهر این پروژه متوقف شده بود و وجود لوله‌های آب و معارضان، پیچیدگی‌های زیادی برای اجرای آن ایجاد کرده بود، اما خوشبختانه امروز گره‌های این پروژه همانند پروژه میدان فتح باز شد و به مرحله بهره‌برداری رسید.

چمران ادامه داد: در برنامه داریم این مسیر به صورت مستقیم تا میدان فتح در غرب و از سوی دیگر به سمت شرق و پل شهید کاظمی امتداد پیدا کند تا دسترسی آسان‌تر و مناسب‌تری برای شهروندان فراهم شود.

در ادامه سردار عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با اشاره به اهمیت بهره‌برداری از آن در آستانه آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: امروز واقعاً روز بسیار خوبی برای این پروژه است. ضمن عرض خداقوت و خسته‌نباشید، از همه عزیزانی که شبانه‌روزی تلاش و زحمت کشیدند تا امروز شاهد این نتیجه باشیم، تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: اینکه در آستانه اول مهر و آغاز سال تحصیلی، چنین پروژه‌ای به بهره‌برداری می‌رسد، علاوه بر اینکه یک اقدام عمرانی مهم محسوب می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز خوشحالی، امیدواری و دلگرمی مردم عزیزمان باشد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) با تقدیر از مدیریت شهری تهران و تمامی دست‌اندرکاران اجرای پروژه گفت: از رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار محترم تهران، جناب آقای دکتر زاکانی و همه عزیزانی که در این پروژه تلاش کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

سردار عابد با اشاره به تداوم فعالیت پروژه‌های قرارگاه در شرایط جنگی تصریح کرد: ما به‌صورت شبانه‌روزی در کارگاه‌ها فعال بودیم و هیچ تعطیلی در پروژه‌های ما وجود نداشت. حتی در شرایط جنگ نیز همه پروژه‌های قرارگاه فعال بودند و همکاران ما با جدیت به کار خود ادامه دادند.

وی ادامه داد: طبیعی است که اجرای چنین پروژه‌ای حاصل تلاش و همکاری مجموعه بزرگی از نیروهاست؛ از کارگران عزیز گرفته تا مهندسان، تکنسین‌ها و مدیرانی که همگی در کنار یکدیگر تلاش کردند تا این پروژه به مرحله بهره‌برداری برسد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) همچنین درباره ادامه عملیات اجرایی بخش‌های باقی‌مانده پروژه اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، همان‌طور که شهردار محترم نیز اشاره کردند، کار بخش‌های دیگر پروژه نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

سردار عابد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امروز قسمت اعظم بخش شمالی پروژه به بهره‌برداری می‌رسد، تجهیزات کارگاه و تیم‌های اجرایی برای ادامه عملیات آماده هستند و به محض پایان برنامه افتتاح امروز، عملیات اجرایی در شیفت شب نیز آغاز خواهد شد.