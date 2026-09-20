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باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کره شمالی روز یکشنبه یک فروند موشک را از منطقهای در نزدیکی سواحل شرقی خود شلیک کرد.
وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد این پرتاب حدود ساعت ۳:۰۳ بعدازظهر به وقت محلی انجام شده و پرتابهای که از کره شمالی شلیک شده، احتمالا یک موشک بالستیک بوده است. به گفته این وزارتخانه، پرتابه احتمالا پیش از رسیدن به منطقهای نزدیک ژاپن در دریا سقوط کرده است.
جزئیات بیشتری درباره نوع موشک، برد پرواز و محل دقیق سقوط آن تاکنون منتشر نشده است. مقامهای کره جنوبی و ژاپن در حال بررسی اطلاعات مربوط به این پرتاب هستند.
این شلیک در حالی انجام شده که کره شمالی طی هفتههای اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده است. یونهاپ پیشتر گزارش داده بود که کره شمالی در ۱۲ سپتامبر چند موشک بالستیک کوتاهبرد را به سمت دریای شرقی شلیک کرده بود.
منبع: رویترز