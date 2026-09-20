کره شمالی روز یکشنبه یک موشک را به سمت آب‌های ساحل شرقی خود شلیک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کره شمالی روز یکشنبه یک فروند موشک را از منطقه‌ای در نزدیکی سواحل شرقی خود شلیک کرد.

وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد این پرتاب حدود ساعت ۳:۰۳ بعدازظهر به وقت محلی انجام شده و پرتابه‌ای که از کره شمالی شلیک شده، احتمالا یک موشک بالستیک بوده است. به گفته این وزارتخانه، پرتابه احتمالا پیش از رسیدن به منطقه‌ای نزدیک ژاپن در دریا سقوط کرده است.

جزئیات بیشتری درباره نوع موشک، برد پرواز و محل دقیق سقوط آن تاکنون منتشر نشده است. مقام‌های کره جنوبی و ژاپن در حال بررسی اطلاعات مربوط به این پرتاب هستند.

این شلیک در حالی انجام شده که کره شمالی طی هفته‌های اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده است. یونهاپ پیش‌تر گزارش داده بود که کره شمالی در ۱۲ سپتامبر چند موشک بالستیک کوتاه‌برد را به سمت دریای شرقی شلیک کرده بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی ، موشک بالستیک
خبرهای مرتبط
بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی درباره دیدار روبیو با وزیر خارجه این کشور
کیم جونگ اون خواستار استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در تسلیحات کره شمالی شد
در واکنش به قطعنامه آژانس؛
کره شمالی وضعیت هسته‌ای خود را «برگشت‌ناپذیر» خواند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
پشت پرده آمار تلفات آمریکا؛ ۲۲ کشته، اما پنتاگون فقط ۱۸ نفر را اعلام کرده است
وقوع سلسه انفجارها در جنوب لبنان
پکن: با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفیم
دو کشته در حملات پهپادی گسترده به حومه مسکو؛ پالایشگاه نفت هدف قرار گرفت
آخرین اخبار
ریابکوف: مذاکرات روسیه و آمریکا طی هفته‌های آینده برگزار می‌شود
دانمارک و گرینلند از توافق امنیتی با آمریکا استقبال کردند
الجزیره: بعید است متحدان عربستان مستقیماً وارد درگیری نظامی شوند
سنتکام: پایان مأموریت ائتلاف در عراق به معنای پایان حضور آمریکا نیست
وقوع سلسه انفجارها در جنوب لبنان
یورش حدود ۱۰۰ شهرک‌نشین اسرائیلی به مسجدالاقصی
دو کشته در حملات پهپادی گسترده به حومه مسکو؛ پالایشگاه نفت هدف قرار گرفت
نگرانی انگلیس از افزایش پرواز پهپادهای غیرمجاز در نزدیکی مراکز نظامی
ژاپن: کره شمالی احتمالاً یک موشک بالستیک شلیک کرده است
آزمون تازه احزاب آلمان در انتخابات ایالتی
پشت پرده آمار تلفات آمریکا؛ ۲۲ کشته، اما پنتاگون فقط ۱۸ نفر را اعلام کرده است
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
پکن: با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه روسیه و ایران مخالفیم
۴ کشته در حمله آمریکا به یک شناور در دریای کارائیب
هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه
بازگشت زودهنگام ترامپ به کاخ سفید از تعطیلات
عضویت، بدون عضویت؛ ابتکار اروپا برای گسترش قدرت
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم
ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» در آمریکا خبر داد
انصارالله از حمله به اهداف «حساس» در ریاض خبر داد
کیم جونگ اون خواستار استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در تسلیحات کره شمالی شد
محسن رضایی: تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت
ضبط کارت خبرنگاران «سی‌ان‌ان» و «ام‌اس‌ناو» پس از ممنوعیت ورود به کاخ سفید
رئیس یونیفل بر انتقال مسئولیت‌ها پیش از خروج از خاک لبنان تأکید کرد
پروازهای فرودگاه ملک خالد ریاض متوقف شد
انفجار در دیرالزور سوریه جان ۱۱ نفر را گرفت
مشاهده شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض
بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی درباره دیدار روبیو با وزیر خارجه این کشور