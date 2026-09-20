معاون اجتماعی سازمان انتقال خون گفت: هر بیمار سرطانی به ۸ تا ۱۰ واحد پلاکت نیازمند است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر بیمار سرطانی به ۸ تا ۱۰ واحد پلاکت نیازمند است. عمر هر پلاکت سه روز و کوتاه است.

به گفته وی افراد هفته‌ای یکبار می‌توانند اقدام به اهدای پلاکت کنند و این کار خیر سبب شده تا ذخایر پلاکت کشور حفظ شود.

یکتاپرست تصریح کرد: هر فرد سالی ۴ بار می‌تواند اقدام به اهدای خون کند و مطالعات نشان می‌دهد که میزان نگهداری خون بین ۳۵ تا ۴۰ روز است.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان ذخایر خون در کشور مطلوب است، اما نیاز به گروه‌های مختلف خونی همیشگی است. بیماران تالاسمی و هموفیلی و حتی سرطانی نیاز دائمی به خون و فرآورده‌های خونی دارند.

یکتاپرست بیان کرد: با توجه به هفته آخر شهریور و انجام مسافرت، اهداکنندگان در شهر‌های مقصد از این کار خیر غافل نشوند.