باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - کیوان جودی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی و صنعتی کشور گفت: وضعیت اقتصاد و صنعت کشور تحت تأثیر اتفاقات و چالشهای سال گذشته با رکود مواجه شده و این شرایط، صنعت نمایشگاهی و صادرات را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی اظهار کرد: اتفاقات و رویدادهایی که از خرداد سال گذشته آغاز شد، شوکی به صنعت وارد کرد و در ادامه، در اسفندماه ۱۴۰۴ بخشهای مختلف صنعت تحت تأثیر قرار گرفتند. از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز متأسفانه بخشهای مختلف صنعت همچنان با چالش و بحران مواجه هستند و این وضعیت به رکود قابل توجه در صادرات منجر شده است.
جودی با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور افزود: بر اساس آمارهای موجود در سایت گمرک، اطلاعات صادراتی پس از ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ بهصورت کامل در دسترس نیست. در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۵ میلیارد دلار و واردات حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، صادرات حدود ۴۸ میلیارد دلار و واردات حدود ۵۸ میلیارد دلار ثبت شده بود.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ادامه داد: آمارها نشان میدهد صادرات در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت مواجه شده و حدود ۶ درصد کاهش داشته است.
کاهش صادرات تجهیزات صنعت برق
وی درباره وضعیت صادرات تجهیزات صنعت برق نیز گفت: صادرات تجهیزات صنعت برق در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱۵ میلیون دلار بود که این رقم در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۱۸ میلیون دلار رسید، اما در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۹۵ میلیون دلار کاهش یافت.
جودی با بیان اینکه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به پشتوانه ۲۴ تشکل عضو خود در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت برق فعالیت میکند، اظهار کرد: این فدراسیون با توجه به شرایط موجود به این نتیجه رسیده است که نسخههای قدیمی دیگر پاسخگوی مشکلات امروز نیست و باید راهکارهای جدیدی برای عبور از شرایط فعلی در نظر گرفته شود.
وی افزود: صنعت برق و انرژی با چالشهای مختلفی از جمله محدودیتهای سرمایهگذاری مواجه است و در این شرایط، توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تأمین مالی پروژهها باید در اولویت قرار گیرد.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با تأکید بر اینکه نمایشگاهها در شرایط فعلی نباید صرفاً محلی برای عرضه محصولات باشند، گفت: با توجه به شرایط موجود، نمایشگاه باید به محلی برای توسعه ارتباطات تجاری، انتقال دانش و شکلگیری همکاریهای جدید تبدیل شود.
جودی ادامه داد: با همکاری شرکت هرمس و برگزاری جلسات متعدد، به این نتیجه رسیدیم که فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به پشتوانه اعضای خود بهعنوان یک فراتشکل راهبردی در کنار نمایشگاه حضور داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری نوزدهمین دوره نمایشگاه برق مشهد گفت: در این دوره تلاش کردهایم دغدغهها و مشکلات موجود را در نظر بگیریم. در شرایطی که صادرات با رکود مواجه است، تمرکز خود را بر این موضوع قرار دادهایم که با توجه به آسیبهای واردشده به زیرساختهای کشور، زنجیرههای مختلف حوزه انرژی را در کنار یکدیگر قرار دهیم.
تلاش برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده
جودی تأمین مالی پروژهها را یکی از چالشهای مهم صنعت دانست و گفت: بخشی از پروژهها بهطور کامل آسیب دیده یا از بین رفتهاند و بازسازی آنها نیازمند برنامهریزی اصولی و هوشمندانه است. این دغدغهها و مسائل در جلسات مختلف بررسی شد و در نهایت مقرر شد در کنار نمایشگاه برق، حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی نیز حضور داشته باشند.
وی تأکید کرد: هدف برگزارکنندگان نمایشگاه و فدراسیون صرفاً برگزاری یک نمایشگاه نیست، بلکه تلاش شده تمام زنجیرههای حوزه انرژی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا در مسیر بازسازی زیرساختها، افزایش بهرهوری و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، همکاری و همافزایی بیشتری شکل بگیرد.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف باید تمام افرادی که در این حوزه نقش و اثرگذاری دارند درگیر شوند تا بتوانیم به تقویت صنعت کشور کمک کنیم.
حمایت وزارت نیرو و وزارت نفت از نمایشگاه
جودی با اشاره به شرایط صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: سال جاری تاکنون با رکود فزایندهای همراه بوده و عبور از این شرایط نیازمند همکاری و همراهی همه فعالان صنعت است تا بتوانیم نمایشگاه را به شکل پربارتری برگزار کنیم.
وی افزود: خوشبختانه وزارت نیرو و وزارت نفت پای کار هستند و از این نمایشگاه حمایت میکنند و انتظار میرود تمام فعالان و مجموعههایی که در این حوزه نقش دارند نیز برای تقویت صنعت و اقتصاد کشور همکاری کنند.
جودی در پایان گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه از حالت صرفاً داخلی خارج شده و از کشورهای هدف نیز برای حضور در آن دعوت شده است، تلاش میشود این رویداد علاوه بر معرفی توانمندیهای داخلی، زمینهساز توسعه ارتباطات تجاری و همکاریهای جدید در حوزه انرژی باشد.