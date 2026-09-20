باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آخرین آمار تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، در مجموع ۴۳ هزار و ۲۳۷ فقره خسارت خودرویی ناشی از جنگهای ۱۲ روزه و رمضان در ۲۹ استان کشور اعلام شده است.
از این تعداد، تاکنون ۳۷ هزار و ۳۰۱ فقره خسارت تعیین تکلیف و پرداخت شده که مجموع ارزش آن به ۴۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال میرسد.
در بخش مربوط به جنگ ۴۰ روزه، از ۳۸ هزار و ۷۱۲ فقره خسارت اعلامشده، ۳۵ هزار و ۹۶۹ فقره ارزیابی شده و خسارت ۳۲ هزار و ۷۷۶ فقره به مبلغ ۳۹ هزار و ۸۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.
همچنین در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، خسارت ۴ هزار و ۵۲۵ دستگاه خودرو به مبلغ ۴ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال پرداخت شده است.
گفتنی است فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت پروندههای باقیمانده نیز همچنان ادامه دارد.