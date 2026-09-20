۴۳ هزار و ۲۳۷ فقره خسارت خودرویی ناشی از جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان در ۲۹ استان کشور اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آخرین آمار تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، در مجموع ۴۳ هزار و ۲۳۷ فقره خسارت خودرویی ناشی از جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان در ۲۹ استان کشور اعلام شده است.

از این تعداد، تاکنون ۳۷ هزار و ۳۰۱ فقره خسارت تعیین تکلیف و پرداخت شده که مجموع ارزش آن به ۴۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال می‌رسد.

در بخش مربوط به جنگ ۴۰ روزه، از ۳۸ هزار و ۷۱۲ فقره خسارت اعلام‌شده، ۳۵ هزار و ۹۶۹ فقره ارزیابی شده و خسارت ۳۲ هزار و ۷۷۶ فقره به مبلغ ۳۹ هزار و ۸۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.

همچنین در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، خسارت ۴ هزار و ۵۲۵ دستگاه خودرو به مبلغ ۴ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت پرونده‌های باقی‌مانده نیز همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، جنگ
خبرهای مرتبط
نرخ بهره بین بانکی برای چهارمین هفته متوالی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند+ جزئیات
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است
تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودرو‌های لوکس؛ ساتا صادر نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جوی آرام تا ۵ روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند؛ ارزندگی سهام و بنیاد شرکت‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی
کیفیت برق امسال بهتر بود؛ میزان تقاضای مصرف در اوج بار ۳ درصد کاهش یافت
رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
معماری برد برد برای سرمایه‌گذاران و صنایع کشور
پیگیری ممنوعیت قطع انرژی در بخش تولید
لکوموتیو ایرانی پشت چراغ قرمز تأمین مالی/ ظرفیت تولید هست، سفارش نیست
تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت در دستور کار قرار گیرد
ضرورت کنترل‌پذیری مشترکان بزرگ برای کاهش محدودیت‌های خانگی
آخرین اخبار
سقف قیمتی واردات غلات، روغن، کنجاله سویا، گوشت گوسفندی و شکر خام اعلام شد+ نامه
ضرورت کنترل‌پذیری مشترکان بزرگ برای کاهش محدودیت‌های خانگی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرد
رکود بازار خودرو در شهریور تشدید شد/شاخص شامخ در بازار خودرو به زیر ۵۰ واحد رسید
پیگیری ممنوعیت قطع انرژی در بخش تولید
کیفیت برق امسال بهتر بود؛ میزان تقاضای مصرف در اوج بار ۳ درصد کاهش یافت
تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت در دستور کار قرار گیرد
لکوموتیو ایرانی پشت چراغ قرمز تأمین مالی/ ظرفیت تولید هست، سفارش نیست
سهامداران هیجانی تصمیم نگیرند؛ ارزندگی سهام و بنیاد شرکت‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی
معماری برد برد برای سرمایه‌گذاران و صنایع کشور
جوی آرام تا ۵ روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور/ چالوس و هراز همچنان پرتردد هستند
ابلاغ ساعات کاری جدید دستگاه‌های اجرایی از اول مهر؛ فعالیت از ۸ تا ۱۳ تا پایان سال
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است
مسئله‌های راهبردی اقتصاد راه‌حل دارند: سازمان پلتفرمی؛ معماری جدید حل مسئله
۹۸ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت ۹۸ سالگی بانک ملی ایران آزاد شدند
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور تا پایان ۱۴۰۵ امکان‌پذیر شد
فشار فروش در بورس شدت گرفت؛ آیا بازار وارد فاز اصلاحی شده است؟
سهم بارش برف در کشور کاهشی می‌شود
طرح «آشیان» در مسیر تأمین مسکن برای ۱۰ هزار زوج جوان/ واگذاری نزدیک به ۶ هزار واحد مسکونی
آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی بدون مراحل بروکراسی کلید خورد
توسعه تجاری با کشور‌های منطقه اوراسیا راهکار کم اثر شدن تحریم های اروپایی
تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودرو‌های لوکس؛ ساتا صادر نمی‌شود
اتخاذ سیاست فروش قارچ به معنای حذف کامل نوسانات بازار نیست
ریزش بیش از ۱۰۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
ثبت سفارش گندم تا پایان سال ادامه دارد
صندوق‌های ارزی زنجیره تأمین مالی پروژه‌ها را تکمیل می‌کنند
فرودگاه چابهار آماده بازگشت به چرخه عملیاتی هوانوردی کشور شد
سرانه مصرف لبنیات به ۴۵ کیلو رسید/در بازار لبنیات چه می گذرد؟
مسافران به شایعات توجه نکنند و طبق برنامه پروازی در فرودگاه حضور یابند