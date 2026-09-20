باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه فجر استان فارس به مناسبت هفته دفاع مقدس بیانه‌ایی صادر کرد.

بسمه تعالی

هفته‌ی دفاع مقدس فرصت ارزشمند و مغتنمی ست تا حماسه ماندگار ایران اسلامی و مقاومت تاریخی ایرانیان در برابر استکبار و استعمار و استثمار جهانی که صدام و صدامیان آن را نمایندگی می‌کردند باز روایت شود.

حماسه‌ی پرفتوح ایرانیان در هشت سال دفاع مقدس، که امروز سرمشق ایستادگی و جانفدایی میلیون‌ها جان ایرانی برای دفاع از اسلام، ایران، انقلاب، استقلال، هویت ملی، شرف و ناموس کشور گشته ست برخاسته از اسلام ناب ست که خمینی کبیر (قدس الله نفسه الزکیه) آن را احیا و رهبر شهید [رضوان الله تعالی علیه]آن را تداوم بخشیدند و اکنون با رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای [مد ظله العالی]در جنگ تحمیلی، نامتقارن و نابرابر کنونی بار دیگر دو قدرت اتمی دنیا یعنی آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک کش را به شکست و دریوزگی کشانیده ست.

درس‌ها و عبرت‌های عاشورایی ملت بزرگ ایران در دفاع مقدس از قبیل معرفت و عرفان اجتماعی شده، مقاومت جاری شده در همه‌ی ساحات زندگی، آگاهی و بصیرت ایجاد شده و تعالی برخاسته از آن، تجربه پیروزی عقلانیت معنوی و الهی بر محاسبه مادی گرایانه و ... امروز تبدیل به راه و مرام و مسلک ایستادگی مردمان مقاومی ست که در جهان و در منطقه‌ی غرب آسیا بویژه در فلسطین و لبنان وعراق و یمن در برابر جنایتکاران آنان را ورشکسته، پشیمان، سرگشته و کلافه نموده ست و در این میان ایران بعنوان‌ام القرای جهان اسلام و مقاومت اسلامی به تعبیر منصفان غربی در حال تبدیل به قدرت چهارم دنیاست.

این عزت یابی بی نظیر ایران اسلامی و تجربه نشاط انگیز سرافرازی بعد از ذلت ایران و ایرانی در دوره سیاه ذلت بار دیکتاتوری و طاغوتی شاهی، امری ست که مشاهده‌ی آن مایه امیدواری مستضعفان و پریشان حالی مستکبران گشته ست.

ایرانیان؛ امروز نشان دادند در این جنگ ظالمانه کنونی تحمیل شده بر ایران اسلامی با درس آموزی از روحیات الهی، تدابیر حکمت آمیز، همبستگی خدایی و ملی دوران مشعشع دفاع مقدس در برابر همه تحریم‌ها، تهدیدات، جنگ رسانه‌ای و فرهنگی محکم‌تر از قبل ایستاده و تا تثبیت پیروزی نهایی خود بر آمریکا و اسرائیل و همپیمانان شیطانی آنان و تبدیل آن به دارایی راهبردی و همیشگی برای ایران اسلامی، در صحنه اجتماع و میادین و جانفدایی در پشتیبانی از رزمندگان اسلامی و با سخره گرفتن اعداد در ایستادگی میدانی، از بذل جان و مال دریغ نخواهند کرد.

فرزندان ملت و رزمندگان سپاه فجر استان فارس نیز ضمن اظهار کوچکی در برابر این عظمت حضور میدانی ایرانیان مقاوم اعلام می‌دارند بر پایه همین ایمان الهی مردم تا آخرین قطره خون برای اعتلای اسلام و ایران تا بازیابی قدرت تمدنی ایران اسلامی از پای نخواهند نشست.