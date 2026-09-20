باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی صبح امروز یکشنبه در حاشیه بهرهبرداری از مسیر شمال به غرب بزرگراه یادگار امام (ره) با اشاره به روند تکمیل این پروژه، اظهار کرد: اتمام کامل پروژه حدود یک ماه و نیم دیگر انجام خواهد شد، اما با توجه به آغاز ماه مهر، تصمیم گرفتیم یکی از فازهای پروژه را امروز به بهرهبرداری برسانیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع معارضان پروژه افزود: در جریان اجرای این طرح، چهار معارض و ۱۲.۵ هکتار از اراضی و همچنین ۹۰ واحد ساختمانی آزادسازی شد تا پروژه به مرحله بهرهبرداری برسد.
شهردار تهران با بیان اینکه برای اجرای این پروژه حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: در بخش تملک نیز بالغ بر ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده و در مجموع، هزینه اجرای این پروژه به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
زاکانی ادامه داد: در قالب این پروژه، ۲۵۵۰ متر مسیر از میدان جی تا میدان فتح گشایش یافته که حدود ۵۵۰ متر آن به صورت تونل اجرا شده است.
وی با اشاره به تأثیر این پروژه بر شبکه بزرگراهی غرب تهران، اظهار کرد: در غرب تهران محدودیتهایی در ارتباطات بزرگراهی شمال و جنوب وجود داشت، اما با اجرای این پروژه، مسیر به میدان جی و در ادامه به بزرگراه شهید بروجردی متصل میشود و در نهایت این شبکه به جاده ساوه خواهد رسید.
شهردار تهران با بیان اینکه انتهای پروژه در میدان جی به سه بخش غربی، شرقی و جنوبی تقسیم میشود، گفت: بخش غربی امروز بازگشایی شد و تملکهای مورد نیاز در بخش شرقی نیز انجام شده است.
زاکانی بخش غربی پروژه را مهمترین قسمت آن دانست و افزود: عملیات بخش شرقی از میدان جی به سمت خیابان قزوین آغاز خواهد شد و بخش جنوبی نیز در حال بازطراحی است.
وی ادامه داد: در بخش جنوبی، بافت ریزدانهای وجود دارد و اجرای این پروژه میتواند به عنوان محرکی برای نوسازی بافت فرسوده محدوده امامزاده عبدالله عمل کند.
زاکانی خاطرنشان کرد: فاز شمال به جنوب پروژه حدود یک ماه و نیم دیگر به پایان میرسد و پس از آن، عملیات اجرای بال شرقی آغاز خواهد شد و در ادامه بازطراحی بخش جنوبی نیز به نتیجه خواهد رسید.
آسیب ۱۸ اتوبوس چینی در جریان انتقال
شهردار تهران در ادامه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت انتقال اتوبوسهای چینی به کشور نیز اظهار کرد: اتوبوسها اکنون در بندرعباس تخلیه شدهاند.
وی اظهار کرد: در جریان انتقال دریایی، آمریکاییها به تعدادی از اتوبوسها تعرض کرده و ۱۸ دستگاه آسیب دیدهاند.
زاکانی افزود: به هر حال جنگ است و در جنگ نیز چنین اتفاقاتی رخ میدهد؛ با این حال اتوبوسهای آسیبدیده نیز منتقل شدهاند و این موضوع فدای ملت.