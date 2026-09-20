باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: پس از دریافت گزارش مفقودی یک نفر در منطقه وانا و تأیید حادثه، ساعت ۱۸:۳۰ جمعه ۲۷ شهریور، تیم عملیاتی پایگاه امدادونجات گزَنک به محل اعزام شد.

او افزود: با توجه به تاریکی هوا، ادامه عملیات به روز بعد موکول شد و در روز دوم، تیم عملیاتی پایگاه گزَنک با همراهی خانواده فرد مفقودی، جست‌و‌جو در مناطق وانا و قلابن را در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران ادامه داد: تیم‌های عملیاتی پس از جستجوی این مناطق موفق به یافتن اثری از فرد مفقودی نشدند و عملیات ساعت ۱۸:۳۰ به دلیل تاریکی هوا متوقف و به روز بعد موکول شد.

فخاری گفت: عملیات جستجوی فرد مفقودی همچنان با حضور تیم‌های امدادی هلال‌احمر ادامه دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران