باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پهپادهای غیرمجاز تقریباً هر روز در نزدیکی پایگاههای نظامی انگلیس شناسایی میشوند؛ موضوعی که نگرانیها درباره آسیبپذیری انگلیس در برابر تهدیدهای فزاینده را افزایش داده است.
به گزارش ایندیپندنت، طی یک سال گذشته حدود ۳۴۰ مورد مرتبط با پهپاد در داخل یا اطراف پایگاه های نظامی وزارت دفاع انگلیس ثبت شده است؛ این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۰ مورد و سال پیش از آن ۱۲۶ مورد بوده است.
وزارت دفاع انگلیس اعلام نکرده است که چه فرد یا گروهی را مسئول این حوادث میداند. با این حال، کارشناسانی که ایندیپندنت با آنها گفتوگو کرده، ادعا کرده اند احتمالا عوامل متخاصم مرتبط با مسکو یا تهران در برخی از این موارد دخیل باشند.
توبیاس الوود، وزیر دفاع پیشین دولت محافظهکار و نظامی سابق، گفت افزایش چشمگیر حوادث گزارششده نشان میدهد تأسیسات نظامی انگلیس بهعنوان اهداف بالقوه در نظر گرفته میشوند.
او گفت: «در حال حاضر، اینها فقط پهپادهای غیرمجاز هستند که بهصورت غیرفعال فعالیت میکنند، اما برای مجهز کردن آنها به قابلیت تهاجمی و امکان انجام حملات مرگبار، کار چندانی لازم نیست.»
الوود همچنین مدعی شد روسیه و ایران پشت بسیاری از این حوادث قرار دارند و شبکههای متخاصم اقدام به شناسایی و جذب افرادی در انگلیس برای انجام عملیات میکنند.
با این حال، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد افزایش آمار حوادث ثبتشده تا حدی ناشی از بهبود روند گزارشدهی، فناوریهای شناسایی پهپاد و افزایش آگاهی کارکنان نیز هست.
لوئیز سندرسون-جونز، وزیر نیروهای مسلح انگلیس، به ایندیپندنت گفت دولت تهدید ناشی از پهپادهای متخاصم علیه مراکز دفاعی را «بسیار جدی» میگیرد.
او گفت انگلیس در حال سرمایهگذاری در سامانههای مقابله با پهپاد است و اختیارات جدیدی به نیروهای نظامی داده شده تا پهپادهایی را که تهدیدی برای تأسیسات دفاعی محسوب میشوند، از کار بیندازند.
در ماه فوریه، مناطق دارای حریم هوایی محدودشده بر فراز ۴۴ مرکز دفاعی مهم*در سراسر انگلیس ایجاد شد. قرار است در پاییز امسال، ۱۶۰ مرکز دیگر نیز مشمول محدودیتهای مشابه شوند.
سندرسون-جونز افزود قانونی که تا پایان سال اجرایی خواهد شد، به نیروهای نظامی اجازه میدهد بدون نیاز به کمک پلیس، پهپادهای تهدیدکننده را در هوا، روی زمین یا در آب از کار بیندازند.
وی همچنین گفت دولت از زمان روی کار آمدن خود، هزینههای مربوط به قابلیتهای مقابله با پهپاد را چهار برابر کرده است. افزون بر این، در چارچوب برنامه سرمایهگذاری دفاعی، ۷۵۰ میلیون پوند دیگر برای سامانههای مقابله با پهپاد و حفاظت از نیروهای انگلیسی در داخل و خارج از کشور اختصاص یافته است.
منبع: ایندیپندنت