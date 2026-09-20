رئیس فدراسیون بسکتبال با تأکید بر جوان‌گرایی تیم ملی، خواستار ارتقای سطح لیگ و افزایش حمایت باشگاه‌ها از بازیکنان جوان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال، با اشاره به روند جوان‌گرایی تیم ملی اظهار داشت: تغییر نسل در بسکتبال فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت در مدت کوتاهی تیمی با شرایط ایده‌آل شکل بگیرد. تلاش ما این است که تیم ملی را به شرایط بهتری نسبت به گذشته برگردانیم.

وی با اشاره به حضور تیم ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: حضور در این مسابقات برای بازیکنان جوان تجربه مهمی است و با توجه به شرایطی که تیم در ماه‌های اخیر پشت سر گذاشته، ملی‌پوشان با فشار و استرس زیادی وارد مسابقات شدند.

رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: لیگ برای ما اهمیت زیادی دارد و بازیکنان جوان و ملی‌پوشان باید در باشگاه‌ها نیز به‌درستی حمایت و هدایت شوند. رشد بسکتبال ملی از باشگاه‌ها و به‌خصوص رده‌های پایه آغاز می‌شود.

داوری با انتقاد از پایین بودن سرعت بازی در لیگ ایران نسبت به سطح روز بسکتبال جهان گفت: اگر مسابقات ایران را با لیگ‌های معتبر اروپا، شرق آسیا و استرالیا مقایسه کنیم، تفاوت زیادی در سرعت بازی، فیزیکی بودن مسابقات و تصمیم‌گیری بازیکنان دیده می‌شود. باید برای نزدیک شدن به این سطح، تغییرات جدی ایجاد کنیم.

وی همچنین بر لزوم ارتقای کیفیت بازیکنان خارجی حاضر در لیگ تأکید کرد و افزود: بازیکن خارجی باید به افزایش سطح فنی لیگ کمک کند. بسکتبال امروز تغییر کرده و نمی‌توان همچنان با سبک‌های قدیمی و سنتی پیش رفت.

رئیس فدراسیون بسکتبال درباره حواشی داوری نیز گفت: اعتراض به داوری و صحبت کردن بازیکنان با داور باید مدیریت شود. اشتباهات داوری وجود دارد، اما در سال‌های اخیر موردی از قضاوت عمدی ندیده‌ایم و باید تلاش کنیم این حواشی از مسابقات دور شود.

داوری در پایان گفت: بسکتبال ایران در آسیا و اقیانوسیه جایگاه تثبیت‌شده‌ای دارد، اما هدف ما رسیدن به جمع سه تیم برتر است و برای تحقق این هدف باید از باشگاه‌ها، تیم‌های پایه و لیگ برتر شروع کنیم. این مسیر بدون همکاری مربیان، مدیران و باشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

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برچسب ها: بسکتبال ، جواد داوری
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