مقام‌های روسیه اعلام کردند در یکی از بزرگ‌ترین حملات پهپادی اوکراین به منطقه مسکو، دو نفر کشته شدند و چند پهپاد به محوطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های روسیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یکی از بزرگ‌ترین حملات پهپادی اوکراین به منطقه مسکو، دست‌کم دو نفر کشته شدند و پالایشگاه نفت مسکو نیز هدف قرار گرفت.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد پدافند هوایی روسیه از حملات گسترده پهپادی جلوگیری کرده و از روز شنبه بیش از هزار و ۶۰۰ پهپاد را سرنگون کرده است که حدود ۴۵۰ فروند از آنها به سمت مسکو در حرکت بودند.

به گفته سوبیانین، چند پهپاد به محوطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهپاد نیز به یک ساختمان آپارتمانی برخورد کرد. او گفت در داخل شهر مسکو تلفاتی گزارش نشده است.

خبرنگاران رویترز صدای انفجار‌ها را در مسکو شنیدند و ستون‌هایی از دود را در محل پالایشگاه مشاهده کردند. میزان خسارت واردشده به این تأسیسات هنوز مشخص نیست.

سوبیانین این حمله را «بی‌سابقه» توصیف کرد و اعلام کرد هدف آن ایجاد اختلال در انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. او افزود که این هدف محقق نشده است.

در منطقه مسکو نیز آندری وروبیوف، فرماندار منطقه اعلام کرد در مجموع دو نفر کشته شده‌اند. همچنین ۴۰۰ نفر، از جمله ۷۰ کودک، از یک ساختمان مسکونی ۲۱ طبقه در منطقه رامنسکی تخلیه شدند و شماری از خانه‌ها نیز آسیب دیدند.

پالایشگاه نفت مسکو که چندین بار هدف حملات قرار گرفته، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۶ میلیون تن نفت خام فرآوری کرد و ۲.۹ میلیون تن بنزین و ۳.۲ میلیون تن گازوئیل تولید کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، حمله به روسیه
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