شرکت گاز قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:فردا دوشنبه به منظور انجام عملیات وصلی به خط گازدار،جریان گاز در محدوده بلوار بسیج قطع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان قم آمده است: به اطلاع مشترکین گرامی می‌رساند، به منظور انجام عملیات عملیات وصلی به خط گازدار، جریان گاز مشترکین ذیل در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ از ساعت ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ قطع خواهد شد:

 بلوار بسیج، کوچه‌های شماره ۷ تا ۳۱

 بلوار بسیج، خیابان شهید تراب نجف زاده، خیابان دانش و شهرک ولایت (کلیه فرعی‌های منشعب)

با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماس‌های غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.

برچسب ها: قطع گاز ، شرکت گاز قم
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