بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان قم آمده است: به اطلاع مشترکین گرامی میرساند، به منظور انجام عملیات عملیات وصلی به خط گازدار، جریان گاز مشترکین ذیل در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ از ساعت ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ قطع خواهد شد:
بلوار بسیج، کوچههای شماره ۷ تا ۳۱
بلوار بسیج، خیابان شهید تراب نجف زاده، خیابان دانش و شهرک ولایت (کلیه فرعیهای منشعب)
با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماسهای غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.