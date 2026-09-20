باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود خواجهوند اظهار داشت: این کشف خیانت با رصد و اقدام تیمهای عملیاتی و حراست شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و با همکاری نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و مراجع قضایی انجام شد. این مرکز غیرمجاز، تنها یک مزرعه ماینینگ نبود؛ نمونهای آشکار از تبدیل پوشش فعالیت صنعتی به ابزاری برای دستاندازی به منابع انرژی کشور بود.
در این واحد، دستگاههای استخراج رمزارز با استفاده غیرمجاز از انرژی گاز به فعالیت مشغول بودند و برق مورد نیاز آنها نیز خارج از چارچوب قانونی تأمین میشد. به این ترتیب، ظرفیت و منابعی که باید برای تولید، اشتغال و رونق اقتصادی به کار گرفته شود، در خدمت فعالیتی قرار گرفته بود که هدف آن استخراج رمزارز و کسب درآمد از مصرف یارانهای انرژی است.
خیانت به منابع ملی با نقاب تولید
آنچه این پرونده را از یک تخلف عادی مصرف برق متمایز میکند، استفاده از عنوان و پوشش «صنعت» برای دسترسی به منابع انرژی و مصرف آنها در فعالیتی کاملاً متفاوت است.
منابع برق و گاز، سرمایه عمومی و بخشی از ثروت سرزمینی کشورند؛ منابعی که با سرمایهگذاری ملی و هزینه عمومی تولید، انتقال و توزیع میشوند. استفاده غیرمجاز از این منابع برای استخراج رمزارز، در واقع تبدیل یارانه و سرمایه عمومی به درآمد خصوصی است؛ آن هم در شرایطی که شبکه برق کشور برای تأمین نیازهای واقعی مردم و بخشهای مولد اقتصاد با محدودیت و فشار مواجه است.
پوشش صنعتی نمیتواند مجوز تاراج منابع انرژی کشور باشد.
۳۶۲ ماینر؛ ۳۶۲ ضربه به شبکه و حقوق مردم
استخراج غیرمجاز رمزارز، فقط یک انشعاب غیرمجاز یا مصرفکننده پرمصرف نیست؛ فعالیتی است که با تحمیل بار قابل توجه به شبکه، فشار مضاعفی بر تأسیسات برق وارد میکند و میتواند موجب افزایش تلفات، آسیب به تجهیزات و کاهش پایداری شبکه شود.
خواجهوند با تأکید بر آثار مخرب استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: فعالیت این مراکز علاوه بر افزایش بار شبکه و تحمیل فشار مضاعف بر تأسیسات، میتواند موجب اختلال و کاهش پایداری شبکه و همچنین خسارت به تجهیزات برقی مشترکان شود.
در این پرونده، ۳۶۲ دستگاه ماینر در یک واحد صنعتی، منابع انرژی کشور را به مصرف فعالیتی رساندهاند که هیچ نسبتی با مأموریت واقعی صنعت ندارد. این همان نقطهای است که تخلف از یک مصرف غیرمجاز فراتر میرود و به موضوع صیانت از حقوق عمومی و منابع ملی تبدیل میشود.
برق و گاز مردم برای سودجویی؛ باز هم در لباس صنعت
استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز، زمانی که برق و گاز یارانهای را در اختیار میگیرند، هزینه واقعی فعالیت خود را به جامعه تحمیل میکنند؛ سودی خصوصی شکل میگیرد و هزینه آن از جیب منابع عمومی و در نهایت مردم پرداخت میشود.
استفاده از انشعاب و انرژی در پوشش فعالیت صنعتی برای راهاندازی مرکز استخراج رمزارز، به معنای دور زدن هدفی است که منابع انرژی برای آن تخصیص یافتهاند.
نام این رفتار را نمیتوان تولید گذاشت؛ تولید زمانی معنا دارد که منابع کشور در مسیر تولید واقعی، اشتغال و ارزشآفرینی برای اقتصاد قرار گیرد، نه آنکه پوششی برای مصرف غیرمجاز انرژی و استخراج رمزارز باشد.
کشف ۳۶۲ ماینر؛ پیام روشن به سودجویان انرژی
این مرکز پس از شناسایی توسط تیمهای عملیاتی و حراست شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و با هماهنگی نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، مورد بازرسی قرار گرفت و ۳۶۲ دستگاه استخراج غیرمجاز کشف و جمعآوری شد.
دستگاههای کشفشده برای طی مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان البرز شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز تأکید کرد: برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز با هدف حفظ پایداری شبکه و صیانت از منابع انرژی کشور ادامه خواهد داشت.
منابع ملی، حریم عمومی است
کشف این مرکز یک پیام روشن دارد: هیچ واحدی، حتی اگر عنوان صنعتی داشته باشد، حق ندارد منابع برق و گاز کشور را خارج از چارچوب قانونی به خدمت سودجویی خود بگیرد.
برق و گاز دارایی شخصی هیچ فرد یا واحدی نیست؛ سرمایهای عمومی و متعلق به همه مردم است. هرگونه برداشت غیرمجاز از این منابع، در واقع تحمیل هزینه یک فعالیت خصوصی بر جامعه است و باید با آن برخورد شود.
از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق شماره ۱۲۱ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند.
منبع تسنیم