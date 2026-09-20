تیم ملی فوتبال المپیک ایران در دومین بازی از رقابت های آسیایی ناگویا مقابل چین به تساوی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال امید ایران در دومین بازی از رقابت‌های آسیایی ناگویا مقابل چین متوقف شد.

ترکیب اصلی تیم امید ایران مقابل چین:

محمد خلیفه، دانیال ایری، امین حزباوی، فرزین معامله‌گری، ابوالفضل کوهی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، عباس کهریزی، مبین دهقان، امیرحسین حسین‌زاده و پوریا شهرآبادی.

در این دیدار تیم ملی امید کشورمان در حالی مقابل ژاپن به میدان رفت که بازی اول را با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل امارات به پایان رسانده بود و تیم چین هم با نتیجه ۲ بر ۱ از سد کره شمالی گذشته بود.

در این دیدار ترکیب ایران نسبت بازی اول تغییراتی داشت که به دلیل اضافه شدن بازیکنان استقلال و تراکتور به تیم ملی بود، اما به نظر می‌رسد این تغییرات با ناهماهنگی تیم همراه شد و در نهایت این بازی بدون گل به تساوی رسید.

در روز پایانی از مرحله گروهی تیم ملی فوتبال کشورمان باید در مقابل تیم کره شمالی و چینی ها به مصاف امارات می روند.