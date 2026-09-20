باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - حدود ۱۰۰ شهرک‌نشین اسرائیلی صبح یکشنبه تحت حفاظت نیرو‌های اسرائیلی به محوطه مسجدالاقصی در قدس شرقی اشغالی یورش بردند.

دفتر رسانه‌ای استانداری قدس در بیانیه‌ای اعلام کرد این شهرک‌نشینان وارد صحن‌های مسجدالاقصی شدند و تحت حفاظت پلیس اسرائیل، آیین‌های تلمودی برگزار کردند.

این حادثه یک روز پس از آن رخ داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شماری از وزیران و هزاران شهرک‌نشین اسرائیلی، در میان تدابیر شدید امنیتی، وارد محوطه دیوار غربی در قدس شرقی شدند.

این یورش همچنین همزمان با آغاز عید یوم کیپور، مهم‌ترین مناسبت مذهبی یهودیان، صورت گرفته است؛ این مناسبت از شامگاه یکشنبه آغاز می‌شود و تا شامگاه دوشنبه ادامه دارد.

یورش شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی طی ماه‌های اخیر تشدید شده است؛ به‌ویژه در جریان مناسبت‌ها و اعیاد یهودی. فلسطینی‌ها نسبت به تلاش‌ها برای تحمیل واقعیت‌های جدید در مسجدالاقصی و ایجاد تقسیم زمانی و مکانی در این مکان هشدار داده‌اند.

منبع: آناتولی