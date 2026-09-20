باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوطه، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلا ایران برای هر ارز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ است.

ضمناً کلیه عملیات ارزی که با نرخ بازار ثانویه و مرکز مبادله ارز و طلا ایران انجام می‌شود، مطابق روال گذشته صورت می‌پذیرد.

گفتنی است در حال حاضر نرخ خرید حواله دلار در مرکز مبادله بیش از ۱۶۶ هزار تومان است.