بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها برای صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵، بر اساس نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ۳۱ شهریور تعیین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوطه، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلا ایران برای هر ارز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ است.

ضمناً کلیه عملیات ارزی که با نرخ بازار ثانویه و مرکز مبادله ارز و طلا ایران انجام می‌شود، مطابق روال گذشته صورت می‌پذیرد. 

گفتنی است در حال حاضر نرخ خرید حواله دلار در مرکز مبادله بیش از ۱۶۶ هزار تومان است.

برچسب ها: نرخ ارز ، نرخ تسعیر ارز ، بانک مرکزی
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