مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ موفق به کشف یک محموله چند ده میلیارد تومانی از دارو‌های مورد نیاز شهروندان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در راستای مبارزه با سوداگران سلامت شهروندان و برخورد با افرادی که اقدام به قاچاق و عرضه غیرقانونی دارو می‌کنند، موفق به کشف یک محموله چند ده میلیارد تومانی از دارو‌های مورد نیاز شهروندان در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران شدند.

بر اساس این گزارش، افراد سودجو با قاچاق و احتکار دارو و عرضه آن به نیازمندان و بیماران با مبالغی چند برابر قیمت واقعی، سلامت شهروندان را در معرض تهدید قرار داده و از نیاز بیماران سوءاستفاده می‌کردند.

پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در همین راستا، شناسایی و برخورد با سوداگران و قاچاقچیان دارو و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

جزئیات بیشتر درباره میزان دقیق دارو‌های کشف‌شده، نوع اقلام و ارزش ریالی این محموله متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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برچسب ها: کشف دارو ، قاچاق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
رضا داودی
۱۳:۳۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۵
در اغلب کشورهای دیگر،اینگونه تخلفات در زمان جنگ و تحریم مجازاتش اعدام است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۵
چطور و از کجا این داروها به این زالوها رسیده.
برید سرچشمه فساد که این داروها را به این زالوها تحویل داده اند.
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۵
پس صد در صد دارو مافیا داره
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۵
در شرایط جنگی احتکار دارو فقط اعدام
۰
۰
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