باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مسابقات قهرمانی رزم‌آوران کشور به میزبانی ساری برگزار شد، با درخشش ورزشکاران استان ما به پایان رسید.

پرویز کامکار رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان گفت: در این دوره از رقابت‌ها، رزمی‌کاران استان موفق به کسب ۱۳ مدال ارزشمند شدند و در رده سنی نوجوانان نیز سکوی نخست و کاپ قهرمانی را از آن خود کردند.

اسامی مدال‌آوران استان به شرح زیر است:

رده نونهالان:

مدال طلا: سیدابوالفضل حسینی

مدال نقره: امیرحافظ شکراللهی، پوریا خلجی پیربلوطی

مدال برنز: رضا شکراللهی، امیرعلی امیدی ارجنکی، محمدحسین کریم‌زاده بارده

رده نوجوانان:

مدال طلا: عرفان جعفری کاکلکی

مدال نقره: علی احسان هاشمی شهرکی، حسین اسدی کاکلکی، امیرحسین رضاعلی چالشتری، رضا مومنی شهرکی

مدال برنز: امید رضایی دهکردی

رده جوانان:

مدال نقره: یاسین خلجی پیربلوطی