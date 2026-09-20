باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مسابقات قهرمانی رزمآوران کشور به میزبانی ساری برگزار شد، با درخشش ورزشکاران استان ما به پایان رسید.
پرویز کامکار رئیس هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی استان گفت: در این دوره از رقابتها، رزمیکاران استان موفق به کسب ۱۳ مدال ارزشمند شدند و در رده سنی نوجوانان نیز سکوی نخست و کاپ قهرمانی را از آن خود کردند.
اسامی مدالآوران استان به شرح زیر است:
رده نونهالان:
مدال طلا: سیدابوالفضل حسینی
مدال نقره: امیرحافظ شکراللهی، پوریا خلجی پیربلوطی
مدال برنز: رضا شکراللهی، امیرعلی امیدی ارجنکی، محمدحسین کریمزاده بارده
رده نوجوانان:
مدال طلا: عرفان جعفری کاکلکی
مدال نقره: علی احسان هاشمی شهرکی، حسین اسدی کاکلکی، امیرحسین رضاعلی چالشتری، رضا مومنی شهرکی
مدال برنز: امید رضایی دهکردی
رده جوانان:
مدال نقره: یاسین خلجی پیربلوطی