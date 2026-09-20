تیم منتخب رزم‌آوران استان چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور، با کسب مقام اول تیمی و کاپ قهرمانی رده سنی نوجوانان، قدرت‌نمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مسابقات قهرمانی رزم‌آوران کشور به میزبانی ساری برگزار شد، با درخشش ورزشکاران استان ما به پایان رسید.

پرویز کامکار رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان گفت: در این دوره از رقابت‌ها، رزمی‌کاران استان موفق به کسب ۱۳ مدال ارزشمند شدند و در رده سنی نوجوانان نیز سکوی نخست و کاپ قهرمانی را از آن خود کردند.

اسامی مدال‌آوران استان به شرح زیر است:

رده نونهالان:

مدال طلا: سیدابوالفضل حسینی

مدال نقره: امیرحافظ شکراللهی، پوریا خلجی پیربلوطی

مدال برنز: رضا شکراللهی، امیرعلی امیدی ارجنکی، محمدحسین کریم‌زاده بارده

رده نوجوانان:

مدال طلا: عرفان جعفری کاکلکی

مدال نقره: علی احسان هاشمی شهرکی، حسین اسدی کاکلکی، امیرحسین رضاعلی چالشتری، رضا مومنی شهرکی

مدال برنز: امید رضایی دهکردی

رده جوانان:

مدال نقره: یاسین خلجی پیربلوطی

برچسب ها: اخبار ورزشی ، رزم آوران
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