اداره کل دامپزشکی استان البرز کشف گوشت الاغ در مهرشهر کرج را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل دامپزشکی استان البرز در پی خبری مبنی بر کشف حدود هفت کیلوگرم گوشت الاغ در کانکس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری کرج در مهرشهر و دستگیری فرد خاطی، توضیحاتی را ارائه کرد.
علیرضا جمالی، مدیر کل دامپزشکی استان البرز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج گفت: پیرو انتشار برخی اخبار غیرموثق در فضای مجازی مبنی بر کشف گوشت تکسمیان (اسب/الاغ) در شهرستان کرج، به اطلاع هموطنان عزیز میرساند که اخبار منتشر شده در خصوص ماهیت محمولههای مذکور، گمانهزنیهای تاییدنشده است.
وی تصریح کرد: در پی گشتزنیهای نظارتی و با همکاری عوامل انتظامی کلانتری ۲۲ مهرشهر، دو محموله گوشت قرمز به وزنهای ۱۰۲ کیلوگرم و ۳۱۶ کیلوگرم که توسط خودروهای غیرمجاز و فاقد شرایط بهداشتی (زنجیره سرد) در حال حمل و توزیع بودند، شناسایی و توقیف شدند.
مدیرکل دامپزشکی استان البرز اعلام کرد: این محمولهها بلافاصله جهت بررسیهای بهداشتی تحویل اداره دامپزشکی شهرستان کرج شد و در حال حاضر نمونههای اخذ شده از این محمولهها جهت تعیین هویت گونهای و بررسی سلامت، به آزمایشگاه مرجع دامپزشکی ارسال شده است.
جمالی عنوان کرد: اداره کل دامپزشکی البرز ضمن تکذیب تمامی شایعات مطرح شده در خصوص ماهیت گوشتهای کشف شده، تأکید میکند که بررسیهای علمی و دقیق آزمایشگاهی ملاک عمل این اداره بوده و بدیهی است محمولههای مذکور تا زمان حصول نتایج نهایی آزمایشگاه تحت قرنطینه بهداشتی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: به محض حصول نتایج، در صورت محرز شدن هرگونه تخلف بهداشتی یا مغایرت گونهای، مراتب به صورت شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید و با متخلفان برابر قانون برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
منبع تسنیم