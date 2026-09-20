۶۷۲ فروند لنج مشمول کالای ملوانی در هرمزگان برای توسعه تجارت ساماندهی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان؛‌نشست تخصصی کارگروه ساماندهی شناورهای مشمول کالای ملوانی با هدف ارائه خدمات بهینه به شناورهای سنتی و استقرار رویه واحد در زمینه تسهیل، کنترل و خدمات دریایی برگزار شد.

در این نشست، اعضای کارگروه پس از بررسی کارشناسی ابعاد مختلف موضوع و تبادل نظر در خصوص چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی شناورهای سنتی، بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، شفاف‌سازی فرآیندها و اتخاذ رویه‌ای یکسان در ارائه خدمات دریایی تأکید کرده و در نهایت به اجماع نظر رسیدند.

بر پایه آمار ارائه‌شده در این نشست، در حال حاضر ۶۷۲ فروند لنج مشمول کالای ملوانی هستند که ساماندهی و سامانه‌محور کردن فعالیت آن‌ها، نقش محوری در نظم‌بخشی به حمل‌ونقل دریایی، تسهیل تجارت و تأمین کالای اساسی منطقه ایفا می‌کند.

همچنین در این نشست اعلام شد که بنادر قشم و کیش به‌عنوان مبدأ کالای ملوانی، برای تأمین کالای اساسی استان و منطقه پایه‌ریزی و عملیاتی شده‌اند؛ اقدامی که در راستای سیاست‌های اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار سواحل، گامی راهبردی ارزیابی می‌شود.

اعضای کارگروه با تأکید بر آثار مثبت این طرح، تصریح کردند: اجرای رویه واحد و ساماندهی شناورهای مشمول کالای ملوانی، افزایش سطح عملیات و درآمد برای دریانوردان سنتی و بومی منطقه را در پی خواهد داشت و زمینه‌ساز اشتغال پایدار، رونق معیشت ساحل‌نشینان و تقویت نقش آفرینی جوامع محلی در زنجیره تأمین کالای اساسی خواهد شد.

گفتنی است؛ مصوبات این نشست در ادامه جلسات کارگروه، برای تصویب نهایی و ابلاغ به بنادر مشمول و دیگر ارگان‌های همکار پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: ملوان ، هرمزگان
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