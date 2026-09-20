باشگاه خبرنگاران جوان - «آوای پاییز» سفری است شنیدنی به کوچه‌باغ‌های خاطره؛ روایتی از فصلی که با نخستین نسیم خنک و باران‌های دل‌انگیزش، رنگ و بوی دیگری به زندگی می‌بخشد؛ فصلی برای عاشقان، دلدادگان و آنان که با هر برگ زرد، خاطره‌ای در دل دارند.

این برنامه می‌کوشد در روز‌های پاییزی، با موسیقی و کلام، همراه لحظه‌های مخاطبان باشد و از پاییز، این فصل زیبای دلتنگی و دلدادگی، خاطره‌هایی ماندگار بسازد.

در «آوای پاییز»، مجموعه‌ای از ترانه‌های خاطره‌انگیز و شنیدنی با موضوع پاییز، عشق و دلدادگی در کنار متن‌های ادبی و دلنشین درباره پاییز پخش می‌شود تا فضایی گرم، صمیمی و سرشار از احساس برای شنوندگان رادیو آوا رقم بخورد.

«آوای پاییز» از اول تا دهم پاییز، هر روز با موسیقی و کلام، شنوندگان را همراه خود می‌کند تا این فصل هزاررنگ را نه فقط با چشم، که با گوش دل به تماشا بنشینند؛ پاییزی که شاید هر برگش، قصه‌ای از عشق، خاطره و دلتنگی در خود پنهان کرده باشد.