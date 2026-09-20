باشگاه خبرنگاران جوان - محمود ابراهیمی با اشاره به صدور حکم قطعی پرونده شرکت نیوساد گستر ایرانیان (معروف به گلباران) طی روز‌های اخیر بیان کرد: این پرونده پس از طی مراحل قانونی در دادسرا و دادگاه بدوی، در مرحله تجدیدنظر نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قطعی این پرونده صادر شد.

وی افزود: محکومان این پرونده پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی در مراحل مختلف با احتساب ایام بازداشت قبلی، به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مجموع وجوه دریافتی از شکات و رد مال محکوم شدند.

رییس دادگستری دزفول اظهار کرد: با قطعی شدن حکم، پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارجاع و فرآیند استرداد و وصول حقوق مالباختگان از محل اموال توقیف شده متهمان و در چارچوب مقررات قانونی، انجام خواهد شد.



مالباختگان نگران مطالبات خود نباشند

ابراهیمی با اشاره به سوال‌های مکرر شهروندان و مالباختگان این پرونده در مورد چگونگی دریافت مطالبه‌های خود گفت: با توجه به اعلام صدور حکم قطعی پرونده گلباران، پس از ابلاغ رای قضایی، پرونده در روز‌های آتی ارسال و بلافاصله برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله اجرای حکم، به منظور پرداخت مطالبات شکات، اموال توقیفی وفق مقررات قانونی به مزایده گذاشته و اقدامات لازم برای وصول و پرداخت مطالبات انجام می‌شود.

رییس دادگستری دزفول با تاکید بر اینکه مالباختگان این پرونده نگران وصول مطالبات خود نباشند، گفت: متهمان این پرونده به پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم شده‌اند که جزای نقدی تعیین‌شده، بخشی از مجازات قانونی اتهام ارتکابی است و ارتباطی با اصل مطالبات مردم ندارد.

رییس دادگستری دزفول با تاکید بر اینکه مالباختگان این پرونده نگران وصول مطالبات خود نباشند، گفت: متهمان این پرونده به پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم شده‌اند که جزای نقدی تعیین‌شده، بخشی از مجازات قانونی اتهام ارتکابی است و ارتباطی با اصل مطالبات مردم ندارد.



پرداخت مطالبات سپرده‌گذارانی که تاکنون شکایتی ثبت نکرده‌اند، مستلزم رسیدگی قضایی است

ابراهیمی بیان کرد: تلاش مجموعه قضایی دزفول این است که گام نخست، مطالبه مردم و شاکیان از محل اموال و منابع قابل وصول پرداخت شود و پس از آن، اقدام لازم برای وصول جزای نقدی مطابق مقررات انجام شود.

وی با بیان اینکه برخی از مالباختگان و سرمایه گذاران این شرکت اقدامی برای ثبت شکایت خود طی این سال‌ها نکرده‌اند، افزود: تصمیم‌گیری درخصوص طرح شکایت، بر عهده خود افراد است، اما مطابق مقررات قانونی، پرداخت مطالبات سپرده‌گذارانی که تاکنون شکایتی ثبت نکرده‌اند، مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است.



ارسال پرونده اکرام به دادگاه تجدیدنظر استان

رییس دادگستری دزفول با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اکرام از دیگر پرونده‌های مالی سنگین در این شهرستان گفت: رای بدوی پیرامون این پرونده صادر و با توجه به اعتراض متهم به حکم صادرشده، پرونده در روز‌های آتی به منظور رسیدگی به اعتراض، به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش مجموعه قضایی این است که رسیدگی به این پرونده و اعتراض مطرح شده، با دقت لازم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب وقت دزفول اواسط اسفندماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که تمام اموال متعلق به شرکت نیوساید گستر ایرانیان موسوم به گلباران در این شهرستان به فروش رسیده است و به زودی سرمایه سپرده‌گذاران این شرکت بازپرداخت می‌شود. با وجود اعلام دادستان، با توجه به اعتراض برخی سپرده گذاران و انصراف خریدار هایپرمارکت گلباران، فروش این مجتمع تجاری در عمل به ثمر نرسید.

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان، ۲۴ شهریور ماه جاری از صدور حکم قطعی پرونده کثیرالشاکی موسوم به «گلباران» دزفول و محکومیت متهمان این پرونده با احتساب ایام بازداشت قبلی، به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مجموع وجوه دریافتی از شکات خبر داد.

مجتمع تجاری تفریحی گلباران شهریور ۱۳۹۸ در هشت طبقه و افزون بر ۲۴ هزار مترمربع فضای خالص در دزفول به بهره برداری رسید.

انتشار شایعه ورشکستگی شرکت نیوساید گستر ایرانیان موسوم به هایپرمارکت گلباران دزفول موجب خروج سنگین سرمایه از این شرکت توسط سهامداران شد.

ناتوانی این شرکت در تحقق وعده‌های داده شده به سپرده گذاران برای بازپرداخت اصل سرمایه آنها و تعطیلی هایپرمارکت گلباران بر نگرانی سهامداران این شرکت افزود و درنهایت منجر به تعطیلی کامل مجتمع شد.

رییس کل دادگستری خوزستان همچنین ۲۳ تیرماه امسال با اشاره به صدور حکم پرونده شرکت «آتیه‌سازان مهر اکرام» با ۲ هزار و ۵۷۱ شاکی اعلام کرد که متهمان این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ وجوه از مردم به نحو غیرکلان به مجازات‌های حبس، رد مال تضامنی با لحاظ نرخ تورم و جزای نقدی محکوم شدند.

شرکت اکرام در کنار فروش اقساطی کالا به شهروندان با وعده پرداخت سود ۳۷ درصدی اقدام به جمع آوری سرمایه‌های مردم و سرمایه گذاری در ساخت و ساز کرده بود.

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) اکرام طی بیش از یک دهه فعالیت اقدام به ثبت سه شرکت با نام‌های خیریه طلوع اکرام و اقتصاد گستر اکرام با فعالیت ساختمان سازی و آتیه سازان مهر اکرام اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرده که اعضای هیات مدیره این سه شرکت مشترک و تنها سمت آنها در شرکت‌ها تغییر کرده بود.

منبع صداوسیما