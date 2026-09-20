دبیر اجرایی نمایشگاه فدراسیون صادرات انرژی گفت: ایران همزمان با برگزاری نمایشگاه انرژی برنامه‌ریزی برای توسعه با ۴ کشور همسایه را اجرایی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابراهیم اسکوییان، دبیر اجرایی نمایشگاه فدراسیون صادرات انرژی، از برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی برق، صنعت و انرژی‌های تجدیدپذیر و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد حمایت از ساخت داخل در مشهد خبر داد و گفت: این دو رویداد با هدف ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف صنعت انرژی و فراهم کردن زمینه برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه برگزار می‌شوند.

اسکوییان اظهار کرد: رویکرد اصلی نمایشگاه، ایجاد یکپارچگی در حوزه انرژی است و در همین راستا، در کنار نوزدهمین دوره نمایشگاه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، هشتمین دوره نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد حمایت از ساخت داخل برگزار خواهد شد.

وی درباره انتخاب مشهد به عنوان محل برگزاری این رویداد افزود: با توجه به اتفاقات اخیر کشور، مشهد یکی از امن‌ترین نقاط کشور بوده و از ظرفیت‌های مناسب هتلی، فرودگاهی و همچنین سایت نمایشگاه بین‌المللی برخوردار است که امکان میزبانی از یک نمایشگاه فرابخشی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

دبیر اجرایی نمایشگاه فدراسیون صادرات انرژی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی مشهد این امکان را فراهم می‌کند که ارتباط مؤثرتری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و تا حدی پاکستان داشته باشیم و از ظرفیت این شهر برای توسعه تعاملات منطقه‌ای در حوزه انرژی استفاده کنیم.

اسکوییان با اشاره به برگزاری همزمان دو نمایشگاه تخصصی انرژی گفت: حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های نفتی و حتی بخشی از صنایع فولادی، مصرف‌کنندگان حوزه برق و انرژی هستند؛ بنابراین با توجه به اتفاقات اخیر، ضرورت داشت این دو گروه در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: در شرایطی که پس از بروز بحران‌ها و اتفاقات مختلف، یکی از نخستین بخش‌هایی که با محدودیت مواجه می‌شود، صنعت است، برگزاری همزمان این دو نمایشگاه می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگو و حل مسائل میان صنایع، وزارت نیرو و وزارت نفت فراهم کند.

اسکوییان تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، تأمین و جبران تراز برق مورد نیاز پالایشگاه‌ها و صنایع است و برگزاری این رویداد می‌تواند فرصتی برای شکل‌گیری مذاکرات مستقیم میان فعالان این حوزه‌ها باشد.

وی با بیان اینکه حضور فعالان صنعت در مشهد فرصت بیشتری برای تعامل ایجاد می‌کند، گفت: در تهران معمولاً فعالان برای بازدید از نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند و پس از آن به محل کار خود بازمی‌گردند، اما در مشهد این امکان وجود دارد که فعالان اقتصادی و صنعتی طی چند روز حضور در نمایشگاه، خارج از فضای نمایشگاهی نیز جلسات تخصصی برگزار کرده و بر سر یک میز مذاکره کنند.

تمرکز نمایشگاه بر انرژی‌های تجدیدپذیر و هوشمندسازی

دبیر اجرایی نمایشگاه فدراسیون صادرات انرژی درباره بخش‌های مختلف نمایشگاه برق اظهار کرد: برای نمایشگاه برق دو سالن در نظر گرفته شده که یکی به انرژی‌های تجدیدپذیر و دیگری به تجهیزات و تأسیسات برقی اختصاص دارد.

وی افزود: نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف، شبکه هوشمند، اتوماسیون و کنترل برق صنایع و همچنین ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی از جمله محورهایی هستند که در این نمایشگاه تمرکز ویژه‌ای بر آنها خواهیم داشت.

اسکوییان ادامه داد: در کنار شرکت‌های فعال در حوزه پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها، وزارت نیرو، ساتبا و انجمن‌های تخصصی نیز در این رویداد حضور خواهند داشت و تلاش می‌کنیم از ظرفیت مجموعه‌های مختلف برای غنی‌تر شدن نمایشگاه استفاده کنیم.

وی هدف دیگر این رویداد را تبدیل نمایشگاه به محلی برای تبادل دانش و برگزاری نشست‌های علمی عنوان کرد و گفت: تلاش داریم نمایشگاه امسال، علاوه بر جنبه نمایشگاهی، به یک رویداد همایش‌محور و علمی تبدیل شود.

اسکوییان با اشاره به برنامه‌های علمی نمایشگاه گفت: همایش «آینده صنعت برق و یکپارچگی انرژی»، همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همایش ذخیره‌سازی انرژی، همایش هوشمندسازی و هوش مصنوعی در صنعت انرژی، همایش مدیریت مصرف انرژی و همایش ساخت داخل در صنعت برق و پتروشیمی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: همچنین همایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های حوزه انرژی را در نظر گرفته‌ایم؛ موضوعی که در بسیاری از نمایشگاه‌های گذشته یا به صورت جداگانه در نمایشگاه‌های صنعت مالی دنبال می‌شد یا کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.

دبیر اجرایی نمایشگاه فدراسیون صادرات انرژی، «انرژی و توسعه صنعتی شرق کشور» را یکی دیگر از محورهای این رویداد عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت مشهد به عنوان دروازه ورود به کشورهای همسایه، تلاش داریم از ظرفیت نمایشگاه برای توسعه صنعتی و انرژی در شرق کشور استفاده کنیم.

اسکوییان از پیش‌بینی بخش ویژه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: برای هیأت‌های تجاری کشورهای همسایه نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بخشی از این هیأت‌ها انتخاب شده‌اند و بخشی دیگر نیز با پیشنهاد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه انتخاب خواهند شد.

وی ادامه داد: با همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای همسایه، رایزنی‌هایی برای دعوت از هیأت‌های تجاری انجام شده است.

اسکوییان گفت: کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که برای حضور آنها برنامه‌ریزی کرده‌ایم. از افغانستان وزارت انرژی و آب و شرکت برق‌رسانی این کشور، از عراق مدیران ارشد وزارت برق، از ترکمنستان وزارت انرژی و شرکت‌های مرتبط و از تاجیکستان نیز وزارت انرژی و منابع آب و شرکت دولتی مربوطه دعوت شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت بازار اقلیم کردستان عراق گفت: صادرات انرژی به اقلیم کردستان عراق در حال حاضر از برخی مسیرها شرایط مناسب‌تری دارد و چند مجموعه فعال در اقلیم کردستان با ما همکاری می‌کنند. این مجموعه‌ها در نمایشگاه حضور خواهند داشت و بخشی از آنها نیز به عنوان بازدیدکننده در رویداد شرکت می‌کنند.

دبیر اجرایی نمایشگاه فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به محورهای اصلی این رویداد اظهار کرد: در این نمایشگاه پنج محور اصلی شامل نوسازی زیرساخت برق، تأمین برق پایدار برای صنایع، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازها، هوشمندسازی صنعت برق و ساخت داخل و زنجیره تأمین دنبال می‌شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت مناسب کشور در حوزه انرژی خورشیدی و ظرفیت بالای شرق کشور، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی از محورهای مهم این نمایشگاه خواهد بود.

اسکوییان در پایان گفت: برای هیأت‌های تجاری دعوت‌شده نیز برنامه‌های مشخصی در نظر گرفته شده و در حال رایزنی برای توسعه این همکاری‌ها هستیم. همچنین تلاش می‌کنیم همزمان با برگزاری نمایشگاه انرژی مشهد، از برخی مجموعه‌های تولیدی و صنعتی فعال در حوزه برق و انرژی میزبانی کنیم تا زمینه برای ارتباط مستقیم، معرفی ظرفیت‌های تولید داخل و توسعه همکاری میان شرکت‌های داخلی و طرف‌های خارجی فراهم شود.

 

 

برچسب ها: انرژی ، تولید انرژی
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