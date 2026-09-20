باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد معتمدیزاده دبیر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ابهامات مطرحشده پیرامون مجوز فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی مسئلهدار پس از تفاهمنامه اسلامآباد گفت: درخصوص تراستیها، متأسفانه چند موضوع وجود دارد که باید مورد توجه قرار میگرفت، اما این اتفاق رخ نداده بهطوری که در حال حاضر وزارت نفت درگیر آن است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس اظهار کرد: در وهله اول باید شرکتهای تراستی اهلیتسنجی میشدند که این اتفاق نیفتاده است؛ عدم اهلیتسنجی، مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است.
این نماینده مجلس میگوید براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ارز برنگشته به کشور رقم بسیار بالایی است؛ رقمی که چندین برابر پولهای بلوکه شده ایران در آمریکاست.
معتمدیزاده بیان کرد: تراستیها بهجای اینکه به کمک کشور برای دور زدن تحریمها و حل مشکلات کشور بیایند، ارز را به کشور برنگرداند لذا اگر در انتخاب این شرکتها اهلیتسنجی میشد، شاهد این مسائل و مشکلات نبودیم.
دبیر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اظهار کرد: ابهاماتی درباره فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به برخی از تراستیها وجود دارد که باید مشخص شود تا اتفاقاتی همچون گذشته رخ ندهد که تراستیها، نفت را برده و خورده و هنوز پول به کشور برنگرداندند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس درباره ابهامات مربوط به واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به تراستیها گفت: هنوز این موضوع مبهم است، اما اگر واقعا نفت را به تراستیهای مسئلهدار داده باشند که هنوز بدهی داشته و ارز قبلی از فروش نفت را به کشور برنگرداندهاند و تخفیف هم دادهاند، باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تأکید کرد: اگر این اتفاق رخ داده باشد، باید با این افراد، خاطیان و کسانی که ترک فعل کرده، برخورد شود و آنها بهعنوان متهم معرفی شده و قوه قضاییه نیز ورود کند و آنها پاسخگو باشند.
معتمدیزاده در پایان گفت: مگر میشود به شرکتی که این همه ارز برنگشته دارد، مجدداد نفت داده شود؟؛ معلوم است که این شرکت مشکل دارد و پول را برنمیگرداند.