سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج مازندران گفت: مازندران اولین استانی بود که از طرح مزرعه الگوی برنج در سطح کشور با حضور مقامات ملی رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج مازندران در گزارشی از دستاورد‌های حوزه آموزش و ترویج کشاورزی، گفت:استان مازندران در سال جاری برای نخستین بار در کشور، طرح «مزارع الگو» را با رویکرد انتقال مستقیم دانش و فناوری‌های پیشرفته به مزارع اجرا کرد.

او با اشاره به اهمیت این رویکرد جدید، افزود: مازندران اولین استانی بود که از طرح مزرعه الگوی برنج در سطح کشور با حضور مقامات ملی از جمله معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی رونمایی کرد. این طرح که اکنون به مرحله اتمام رسیده، دستاورد‌های بسیار چشمگیری در حوزه محصول برنج به همراه داشته است.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج مازندران با تأکید بر نتایج مثبت این طرح ملی، گفت: در روز گذشته با حضور در موسسه آموزش و ترویج، دستاورد‌های این طرح به تفصیل بیان شد که با استقبال گسترده‌ای مواجه گردید و در نهایت، مازندران به عنوان برترین استان کشور در اجرای این طرح ملی معرفی شدیم.

خلیلی در ادامه با چشم‌انداز برنامه‌های آتی، از گسترش این الگو در محصولات دیگر خبر داد و افزود: با تکیه بر تجربیات موفق در محصول برنج، آماده هستیم تا در فصل کشت پاییزه، طرح مزارع الگو را در حوزه‌های گندم، جو، کلزا، علوفه و ذرت در سراسر استان اجرا کنیم. در این راستا، با حضور محققین و کارشناسان برجسته در مزارع کشاورزان و اتصال ۲۰ مزرعه الگوی برتر به مزارع تابعی، فرآیند انتقال دانش و فناوری‌های پیشرفته کشاورزی را با سرعت بیشتری پیش خواهیم برد.

او گفت: انتظار می‌رود اجرای این طرح در محصولات کشت پاییزه، دستاورد‌های اقتصادی و تولیدی قابل توجهی برای کشاورزان استان به همراه داشته باشد.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران

برچسب ها: کشت برنج ، شالیزارهای مازندران
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