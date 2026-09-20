باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد شهرک «مجدل زون» در جنوب این کشور هدف «سلسله‌ای از بمباران‌های خصمانه» قرار گرفته است. این حملات همزمان با عملیات جست‌و‌جو در منطقه انجام شده است.

این خبرگزاری همچنین گزارش داد مناطق اطراف شهرک‌های عیتا الشعب و زوطر الشرقیه هدف حملات توپخانه‌ای اسرائیل قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، وادی السلوقی، وادی الحُجیر، المنصوری و اطراف بیت السیاد نیز هدف بمباران قرار گرفته‌اند.

حملات اخیر در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان انجام شده است. گزارش‌های روز‌های اخیر نیز از ادامه حملات هوایی، توپخانه‌ای و عملیات تخریب در مناطق مختلف جنوب لبنان حکایت دارد.

منبع: الجزیره