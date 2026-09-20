باشگاه خبرنگاران جوان - سلیم محمدی روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ اظهار کرد: با هدف رونقبخشیدن به صنعت گردشگری، ترغیب هموطنان به سفر و افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی، همزمان با هفته گردشگری تمام اقامتگاههای بومگردی استان هرمزگان با اعمال ۳۰ درصد تخفیف آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران هستند.
وی با اشاره به اهمیت نقش بومگردیها در ترویج گردشگری پایدار و آشنا کردن مسافران با آیینها و فرهنگ بومی هرمزگان، افزود: اقامتگاههای بومگردی استان با ارائه خدمات منطبق بر استانداردهای سنتی و معماری بومی، نقش مهمی در جاذب گردشگران و توانمندسازی جوامع محلی ایفا میکنند و این تخفیف ویژه فرصت مناسب برای تجربهای متفاوت از سفر به مناطق مختلف استان است.
مجید میرزا اسماعیلی، رئیس جامعه اقامتی (جامعه حرفهای هتلداران) استان هرمزگان نیز از مشارکت فعال هتلهای استان در این رویداد خبر داد و گفت: هتلها و مراکز اقامتی تحت پوشش جامعه اقامتی استان هرمزگان نیز همگام با برنامههای هفته گردشگری، با اعمال ۳۵ درصد تخفیف در هزینه اقامت، میزبان مسافران و گردشگران خواهند بود.
میرزا اسماعیلی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای مسئولیتهای اجتماعی تشکلهای اقامتی و بهمنظور تسهیل شرایط اقامتی برای علاقهمندان به سفر به نگین خلیج فارس و بهرهمندی از ظرفیتهای بینظیر گردشگری استان هرمزگان انجام شده است.
منبع :اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان