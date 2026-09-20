فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان از کشف ۶۰ قلم شیء تاریخی در شهرستان سلسله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی قدمی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان اظهار کرد: برابر گزارش پایگاه حفاظت میراث فرهنگی شهرستان سلسله، در پی دریافت گزارشی مبنی بر حمل اشیای تاریخی با یک دستگاه خودروی سواری در مسیر خرم‌آباد به شهرستان دلفان، مأموران پاسگاه انتظامی شهرستان سلسله در ایست و بازرسی مستقر در مسیر، خودروی مورد نظر را متوقف کردند.

او افزود: پس از توقف خودرو، هویت راننده و دو نفر سرنشین آن مشخص و در بازرسی از خودرو، ۶۰ قلم شیء تاریخی شامل ۵۳ قطعه سکه الیمایی مربوط به دوره اشکانی، یک عدد گوی، سه عدد بت مربوط به هزاره اول پیش از میلاد و سه عدد پایه بت مربوط به هزاره اول پیش از میلاد کشف و ضبط شد.

سرهنگ قدمی تصریح کرد: خودرو و افراد دستگیرشده به همراه اشیای مکشوفه به پاسگاه انتظامی منتقل شدند و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع در حال پیگیری است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان تأکید کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان لرستان با همکاری نیرو‌های انتظامی، برخورد با قاچاق و جابه‌جایی غیرمجاز اشیای تاریخی و فرهنگی را با جدیت دنبال می‌کند.

کشف ۴ قلم شیء تاریخی در جریان رسیدگی به حفاری غیرمجاز در سلسله

وی در ادامه اظهار کرد: برابر گزارش پایگاه حفاظت میراث فرهنگی شهرستان سلسله، در پی وصول گزارشی مبنی بر حفاری غیرمجاز و نگهداری اشیای حاصل از حفاری در یک منزل شخصی، با اخذ دستور مقام قضایی و با همراهی پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان و عوامل انتظامی، مأموران به محل اعزام شدند.

او افزود: در بازرسی از این منزل، چهار قلم شیء شامل یک قلم شیء تاریخی مربوط به دوره اسلامی، دو قلم مربوط به دوره‌های قاجار و پهلوی و یک قطعه سنگ طبیعی کشف و ضبط شد.

قدمی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، احتمال می‌رفت تعدادی از اشیای موردنظر در زیرزمین و داخل انباری منزل پنهان شده باشد که پس از بررسی و کندوکاو در عمق حدود یک متری محل، یک جعبه از جنس فوم (فایبر) که به‌صورت چسب‌کاری‌شده قرار داشت، کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان تصریح کرد: پس از خارج کردن جعبه و بررسی آن، مشخص شد دو قطعه آجر مربوط به دوران معاصر در داخل آن جاسازی شده است.

او گفت: متهم دستگیر و به همراه اشیای مکشوفه به یگان انتظامی منتقل شد و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع در حال پیگیری است. همچنین بررسی‌ها برای روشن شدن ابعاد و زوایای این موضوع ادامه دارد.

سرهنگ قدمی همچنین تأکید کرد: مطابق قانون، هرگونه حفاری و کاوش با هدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با تعامل و همکاری مراجع قضایی و انتظامی با مرتکبان این‌گونه جرائم برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

منبع: میراث فرهنگی لرستان