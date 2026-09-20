مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: بیش از ۳۰۰ مدرسه تهران در جنگ سوم آسیب دیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آئین بهرهبرداری همزمان از مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم صبح امروز برگزار شد.
مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در این نشست با اشاره به خسارتهای واردشده به مدارس و جامعه دانشآموزی تهران در جریان دو جنگ اخیر، گفت: در شهر تهران و در دو جنگ تحمیلی اخیر، حدود ۸۴ دانشآموز به شهادت رسیدند که ۲۶ دانشآموز در جنگ تحمیلی اول و ۴۸ دانشآموز نیز در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به شهادت رسیدند. همچنین ۱۳ معلم در جنگ رمضان و پنج معلم نیز در جنگ ۱۲ روزه به درجه رفیع شهادت رسیدند.
آسیب به بیش از ۳۰۰ مدرسه تهران در جنگ
پارسا با اشاره به میزان خسارتهای واردشده به فضاهای آموزشی شهر تهران، بیان کرد: بیش از ۳۰۰ مدرسه ما از جنگ آسیب دیدند. بیشتر این آسیبها جزئی بود و شامل شکستن درها و پنجرهها و مواردی از این دست میشد.
وی ادامه داد: در این زمینه خیرین نیز ورود پیدا کردند که لازم است از آنها یاد کنم. از جمله حاج اکبر ابراهیمی عزیز که در حال حاضر در بیمارستان هستند و برای سلامتی این عزیز دعا میکنیم و آرزو داریم هرچه زودتر شفای کامل پیدا کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: امیدواریم خانواده بزرگ خیرین کشور نیز همچنان در این مسیر حضور داشته باشند و حاج اکبر ابراهیمی و دیگر خیرین بتوانند به این عرصه بازگردند.
پارسا افزود: شهرداریها باید نیز در این زمینه ورود پیدا کردند که من همیشه سپاسگزار آنها هستم. در این جلسه نیز طراحی بسیار خوبی با ما داشتند و در روند رفع آسیبهای مدارس همراه آموزش و پرورش بودند.
وی ادامه داد: خیرین مدرسهیار، اولیا و انجمنهای اولیا و مربیان و در نهایت خود مدیران محترم مدارس نیز برای رفع آسیبهای واردشده پای کار آمدند و آسیبهای جزئی مدارس را برطرف کردند.
پنج مدرسه با آسیب کلی بازسازی شد
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به پنج مدرسهای که در جریان جنگ آسیبهای جدیتری دیده بودند، اظهار کرد: در کنار آسیبهای جزئی، پنج مدرسه ما نیز آسیب کلی دیده بودند که همین مدرسه، مدرسه علامه حلی یک و چند مدرسه دیگر از جمله آنها بودند.
تأکید وزارت آموزش و پرورش بر بازگشت سریع مدارس به چرخه آموز
وی افزود: از زمانی که این مدرسه، حدود هفته دوم یا سوم، آسیب دیده بود، حضور دانشآموزان را در مدرسه به صورت جهادی داشتیم. دانشآموزان برای پژوهشها و درسهای خودشان پیگیر بودند و در مدرسه حضور داشتند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: از همه عزیزانی که در بازسازی و آمادهسازی این مدارس نقش داشتند تشکر میکنم و آرزوی بهترینها را برای دانشآموزان، معلمان و خانواده بزرگ آموزش و پرورش دارم.
در ادامه این مراسم حمیدرضا شاه حسینی، رییس جامعه خیرین مدرسهساز کشور گفت: مدرسه سازی فراتر از ساخت یک بنای فیزیکی، کارکردی معنوی و خدمتی دارد و توسعه فضاهای آموزشی، زمینهساز خدمت به نسلهای آینده است.
وی افزود: به باور من، هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به آموزش و پرورش نیست و تلاش برای توسعه علمی کشور، ارزشی فراتر از مسائل مالی دارد.
رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور با تأکید بر تفکیک میان «کمک» و «دخالت»، تصریح کرد که خیرین هیچ قصدی برای مداخله در امور تخصصی این وزارتخانه ندارند. ما در امر آموزش تخصص نداریم و هدف ما تنها ارتقای کیفیت آموزش از طریق فراهم کردن زیرساختهاست.
شاهحسینی در پایان با اشاره به پیشینه فرهنگی خود، آمادگی کامل جامعه خیرین را برای برگزاری جلسات هماهنگی با دستور وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: ما خود را متعلق به خانواده آموزش و پرورش میدانیم و هدف نهایی ما تنها فراهم کردن زمینه برای توسعه این نظام است.