سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی از عزم ملی پوشان برای ریافت خوشرنگ ترین مدال در بازی های آسیایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرئوف بستگانی سرمربی تیم‌ملی والیبال ساحلی ایران با اشاره به پیروزی مقابل مالدیو می‌گوید: «بچه‌های ما یک بازی خوب را انجام دادند و با قدرت مقابل مالدیو قرار گرفتند، پس فردا هم باید مقابل بنگلادش قرار بگیرند، اما مهم‌ترین بازی آنها مقابل ژاپن خواهد بود. ژاپنی که تغییر زیادی کرده و میزبان هم هست. بازی‌های این تیم را آنالیز کرده‌ایم و امیدوارم که شکست‌شان بدهیم.»

او در خصوص اعتراض شدید شاگردانش به داور وسط زمین و میانجیگری خودش هم حرف زد و گفت: «ما در دوره‌های قبل ضربه‌های بدی از این اتفاق خورده بودیم؛ هرگز دوست نداشتم این اتفاق دوباره برای مان تکرار شود. به بچه‌ها گفته بودم هرگز اعتراض نکنند و دلیلش همین بود؛ عدم تکرار آن اتفاق‌های تلخ، یک توپی بالای تور خورد که داور امتیازش را به مالدیو داد. خدا را شکر بچه‌های ما یاد گرفته‌اند که به حرف گوش می‌دهنت و زیاد وارد چالش‌های این شکلی نمی‌شوند.»

سرمربی ایران در پاسخ به این سوال که اگر ژاپن میزبان را ببریم گام بلندی برای قهرمانی برداشته‌ایم گفت: «بچه‌های ما بچه‌های خوبی هستند و رزومه دارند. کمی مصدومیت خاکی زاده نگران کننده است، اگر نه این دو نفر توانایی انجام دادن کار‌های بزرگی را دارند. ما می‌جنگیم برای کسب خوشرنگ‌ترین مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا.»

برچسب ها: تیم والیبال ساحلی ، بازی‌های آسیایی
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