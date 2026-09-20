باشگاه خبرنگاران جوان - علیناصر کلیوند، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف گفت: در تمامی مجتمعهای شورای حل اختلاف استان تهران ارجاع هوشمند انجام میشود و استفاده از ظرفیتهای سامانهای در فرآیند ارجاع پروندهها، با هدف ساماندهی بهتر امور، توزیع مناسب پروندهها و افزایش نظارت بر فرآیند رسیدگی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای ارجاع هوشمند در تمامی مجتمعهای استان، گامی در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و بهرهگیری از فناوری برای تسهیل امور است و لازم است سرپرستان مجتمعها ضمن نظارت مستمر بر حسن اجرای این فرآیند، مسائل و موانع احتمالی را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
کلیوند همچنین با اشاره به آمار صلح و سازش در مردادماه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درصد صلح و سازش در شهر تهران ۴۱.۴۷ درصد، در توابع استان ۴۱.۲۰ درصد و در مجموع استان تهران ۴۱.۳۶ درصد بوده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران ادامه داد: در مردادماه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۵ هزار و ۷۲۴ فقره پرونده در استان تهران منجر به صلح و سازش شده است که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۹۷۶ فقره در شهر تهران و ۱۰ هزار و ۷۴۸ فقره در توابع استان تهران به سازش منتهی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: افزایش بهرهگیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلحیاران، میانجیگران و سایر ظرفیتهای مردمی و تخصصی، در کنار استفاده از ابزارهای هوشمند، میتواند به تسهیل فرآیند حلوفصل اختلافات و ارائه خدمات مؤثرتر به مراجعان کمک کند.
کلیوند همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر عملکرد مجتمعها، شناسایی موانع و تقویت فرآیندهای منتهی به صلح و سازش تأکید کرد و افزود: هدف این است که ضمن تسریع و تسهیل فرآیندهای رسیدگی، ظرفیتهای موجود برای حلوفصل اختلافات و جلوگیری از استمرار دعاوی به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد. /پایان خبر