باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میناب از تشدید نظارت بر روند سوختگیری در جایگاههای این شهرستان خبر داد و گفت: استفاده خودروها از کارت آزاد جایگاهها به حداکثر سه نوبت در هفته محدود شده و با افرادی که با سوختگیری تکراری موجب ایجاد صف و تضییع حقوق شهروندان شوند، برخورد قانونی خواهد شد.
علی بلاک در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان میناب با محوریت بررسی روند توزیع سوخت، ساماندهی جایگاههای عرضه و تشدید نظارت بر نحوه سوختگیری، با اشاره به اجرای طرح ساماندهی سوختگیری اظهار کرد: در راستای کنترل و نظارت دقیق بر روند توزیع سوخت، سوختگیری خودروها با کارت آزاد جایگاهها حداکثر سه مرحله در هفته و در چارچوب ضوابط تعیینشده انجام خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میناب افزود: با افزایش ظرفیت کارتهای آزاد جایگاهها، انتظار میرود شهروندان نیز با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از سوختگیری غیرضروری، در مدیریت و توزیع مناسب این فرآورده راهبردی همکاری کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای نظارتی موجود در شهرستان گفت: تمامی نازلهای سوخت در ۱۶ جایگاه شهرستان تحت پوشش دوربینهای پلاکخوان و سامانههای پایش قرار دارند و اطلاعات حاصل از این نظارتها بهصورت مستمر در اختیار دستگاههای مسئول قرار میگیرد.
بلاک تأکید کرد: با افرادی که خارج از ضوابط و با هدف سوءاستفاده از سهمیه سوخت اقدام کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
هشدار قضایی به متخلفان سوختگیری
عباس باقری معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب نیز در این نشست بر برخورد قضایی با تخلفات حوزه سوخت تأکید کرد و گفت: هرگونه تلاش برای دور زدن سامانههای نظارتی، سوختگیری بیش از میزان مجاز یا استفاده غیرمجاز از خودرو و موتورسیکلت توسط افراد زیر سن قانونی، تحت پیگیری قضایی قرار میگیرد.
وی افزود: خودروهای متخلف با اقدامات قانونی از جمله توقیف و تشکیل پرونده قضایی مواجه خواهند شد و در موارد رانندگی افراد زیر سن قانونی، نسبت به مالک وسیله نقلیه نیز اقدامات قانونی لازم انجام میشود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب میناب با اشاره به قابلیت دوربینهای پلاکخوان تصریح کرد: سوابق سوختگیری خودروها بهدقت قابل بررسی است و با افرادی که با تخلف یا سوءاستفاده موجب ایجاد صف و تضییع حقوق عمومی شوند، برخورد خواهد شد.
سوختگیری موتورسیکلتها با کارت آزاد فقط صبحها
در ادامه این نشست، دستورالعمل ساماندهی سوختگیری موتورسیکلتها نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس تصمیم اتخاذشده، سوختگیری موتورسیکلتها با استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها تنها در بازه زمانی ساعت ۶ تا ۸ صبح امکانپذیر خواهد بود. بر اساس این تصمیم، دارندگان موتورسیکلت موظف هستند در سایر ساعات شبانهروز از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.
در پایان نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان میناب، بر تداوم نظارتهای میدانی و سامانهای و همکاری دستگاههای انتظامی و قضایی برای کاهش صفهای سوخت و تسهیل دسترسی شهروندان به فرآوردههای نفتی تأکید شد.